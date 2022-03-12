Дмитрий Пиневич: «Ни один из импортных поставщиков не отказался от поставки в нашу страну»

Из-за опасений в связи с санкциями за последние две недели рост товарооборота аптечной сети вырос на четверть. Однако поддаваться панике и закупать препараты впрок не стоит, уверяют в Минздраве. Ни один из импортеров не отказался от поставок в Беларусь медикаментов. Это касается и сырья для производства лекарств, а также медицинского оборудования. Способность отрасли работать в непростых обстоятельствах уже показала пандемия.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Наша номенклатура в аптечной сети в полной мере сформирована, и никаких дефицитов в этом отношении нет. Более того, с импортными поставщиками проговорены все контракты. И ни один из импортных поставщиков не отказался от поставки в нашу страну заявленных номенклатурой медикаментов. Повторюсь, по всей сфере лекарственных препаратов, безусловно, некие проблемы могут быть, исходя из логистики проплаты и доставки этих препаратов. Но в чем неплохая наша практика заключалась в том и ранее, и сейчас – мы два года работаем, по большому счету, система здравоохранения работает в мобилизованной, полувоенной ситуации, исходя из ковида. И наши заводы, и поставщики лекарственных препараторов во многом работали в схожих ситуациях: в условиях повышенного спроса, необходимости медикаментов, изменения их стоимостных параметров. И вы же видели, что проблем в этом не возникало.