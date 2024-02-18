Соцсети против традиционных СМИ. Кто эффективнее влияет на умы людей? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Посты в мессенджерах и соцсетях или проверенные временем газеты и телеканалы: какие СМИ эффективнее влияют на умы людей? Почему важно продвигать в инфополе свои ценности и проговаривать даже всем очевидные вещи, если это правда? Борьбу на информационных фронтах обсудят эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Максимилиан Кра, депутат Европарламента (Германия):

Если вы не поете под дудку еврократов, вам грозит цензура.

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Американцы и европейцы устали от политиков, которых сделали маркетологи.

Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT:

Александр Лукашенко – периодически бывают большие пресс-конференции и открытые разговоры. Владимир Путин по 5-6 часов может без бумажек практически отвечать, что невозможно представить в Соединенных Штатах Америки. Там шутят, что Джо Байден не помнит, что ел на обед.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На этом информационном поле трудно, но надо воевать. В противном случае будешь воевать так, как воюет Россия с Украиной.