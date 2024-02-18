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Соцсети против традиционных СМИ. Кто эффективнее влияет на умы людей? Анонс «САСС уполномочен заявить»

18 февраля 2024 08:50
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Посты в мессенджерах и соцсетях или проверенные временем газеты и телеканалы: какие СМИ эффективнее влияют на умы людей? Почему важно продвигать в инфополе свои ценности и проговаривать даже всем очевидные вещи, если это правда? Борьбу на информационных фронтах обсудят эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить». 

Соцсети против традиционных СМИ. Кто эффективнее влияет на умы людей? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Максимилиан Кра, депутат Европарламента (Германия):
Если вы не поете под дудку еврократов, вам грозит цензура.

Соцсети против традиционных СМИ. Кто эффективнее влияет на умы людей? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Американцы и европейцы устали от политиков, которых сделали маркетологи.

Соцсети против традиционных СМИ. Кто эффективнее влияет на умы людей? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT:
Александр Лукашенко – периодически бывают большие пресс-конференции и открытые разговоры. Владимир Путин по 5-6 часов может без бумажек практически отвечать, что невозможно представить в Соединенных Штатах Америки. Там шутят, что Джо Байден не помнит, что ел на обед.

Соцсети против традиционных СМИ. Кто эффективнее влияет на умы людей? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На этом информационном поле трудно, но надо воевать. В противном случае будешь воевать так, как воюет Россия с Украиной.

Соцсети против традиционных СМИ. Кто эффективнее влияет на умы людей? Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Камран Гасанов, кандидат политических наук, эксперт по Европейскому союзу (Россия):
Мне кажется, вместе с Владимиром Путиным Лукашенко удалось достучаться не только до Запада, но и до самой Украины.

«САСС уполномочен заявить» смотрите в воскресенье, 18 февраля, в 22:00.

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Олег Гайдукевич # Константин Придыбайло # Камран Гасанов

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