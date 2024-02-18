Соцсети против традиционных СМИ. Кто эффективнее влияет на умы людей? Анонс «САСС уполномочен заявить»
Посты в мессенджерах и соцсетях или проверенные временем газеты и телеканалы: какие СМИ эффективнее влияют на умы людей? Почему важно продвигать в инфополе свои ценности и проговаривать даже всем очевидные вещи, если это правда? Борьбу на информационных фронтах обсудят эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Максимилиан Кра, депутат Европарламента (Германия):
Если вы не поете под дудку еврократов, вам грозит цензура.
Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Американцы и европейцы устали от политиков, которых сделали маркетологи.
Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT:
Александр Лукашенко – периодически бывают большие пресс-конференции и открытые разговоры. Владимир Путин по 5-6 часов может без бумажек практически отвечать, что невозможно представить в Соединенных Штатах Америки. Там шутят, что Джо Байден не помнит, что ел на обед.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На этом информационном поле трудно, но надо воевать. В противном случае будешь воевать так, как воюет Россия с Украиной.
Камран Гасанов, кандидат политических наук, эксперт по Европейскому союзу (Россия):
Мне кажется, вместе с Владимиром Путиным Лукашенко удалось достучаться не только до Запада, но и до самой Украины.
«САСС уполномочен заявить» смотрите в воскресенье, 18 февраля, в 22:00.