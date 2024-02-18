В БГМУ прошёл день открытых дверей. Абитуриенты ознакомились с порядком зачисления и поучаствовали в мастер-классах

Новости Беларуси. Экскурсии, мастер-классы, общение с лекторами и студентами. В Белорусском государственном медицинском университете прошел день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Экскурсии, мастер-классы, общение с лекторами и студентами. В Белорусском государственном медицинском университете прошел день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Абитуриенты ознакомились с правилами и порядком зачисления, а также необходимым перечнем документов. Система вступительных испытаний сохранит формат 2023 года. Основные изменения коснутся целевиков. Для поступления им необходимо иметь средний балл аттестата не ниже 7. Сдать предстоит внутренний и устный экзамены. Вопросы к последнему размещены на сайте.
Андрей Гиндюк, ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского государственного медицинского университета:
Консультационный день для потенциальных целевиков по подготовке к устному опросу по химии или биологии, в зависимости от выбранного профиля, – это направление сегодня наиболее востребовано в здравоохранении, потому что до 80 % цифр бюджетного набора будут составлять целевики. Планы набора будут утверждены к 1 марта 2024 года, а цифры целевого набора в разрезе регионов – до 1 мая.
Я приехала из Борисова, первая гимназия. Хочу выбрать лечебный факультет, потому что хочу помогать людям.
К слову, для целевиков разработали бесплатный онлайн-курс подготовки к устному испытанию. Обучение проводят лекторы вуза.
Побывали абитуриенты и на занятиях, и в анатомическом музее. А студенты организовали для гостей интерактивные площадки, на которых можно было увидеть, как проводятся лапароскопические операции, и научиться вязать медицинские узлы.