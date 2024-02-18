Прямой эфир

В БГМУ прошёл день открытых дверей. Абитуриенты ознакомились с порядком зачисления и поучаствовали в мастер-классах

18 февраля 2024 08:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Экскурсии, мастер-классы, общение с лекторами и студентами. В Белорусском государственном медицинском университете прошел день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БГМУ прошёл день открытых дверей. Абитуриенты ознакомились с порядком зачисления и поучаствовали в мастер-классах-1

Абитуриенты ознакомились с правилами и порядком зачисления, а также необходимым перечнем документов. Система вступительных испытаний сохранит формат 2023 года. Основные изменения коснутся целевиков. Для поступления им необходимо иметь средний балл аттестата не ниже 7. Сдать предстоит внутренний и устный экзамены. Вопросы к последнему размещены на сайте.

В БГМУ прошёл день открытых дверей. Абитуриенты ознакомились с порядком зачисления и поучаствовали в мастер-классах-4

Андрей Гиндюк, ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского государственного медицинского университета:
Консультационный день для потенциальных целевиков по подготовке к устному опросу по химии или биологии, в зависимости от выбранного профиля, это направление сегодня наиболее востребовано в здравоохранении, потому что до 80 % цифр бюджетного набора будут составлять целевики. Планы набора будут утверждены к 1 марта 2024 года, а цифры целевого набора в разрезе регионов – до 1 мая.

В БГМУ прошёл день открытых дверей. Абитуриенты ознакомились с порядком зачисления и поучаствовали в мастер-классах-7

Я приехала из Борисова, первая гимназия. Хочу выбрать лечебный факультет, потому что хочу помогать людям.

К слову, для целевиков разработали бесплатный онлайн-курс подготовки к устному испытанию. Обучение проводят лекторы вуза.

В БГМУ прошёл день открытых дверей. Абитуриенты ознакомились с порядком зачисления и поучаствовали в мастер-классах-10

Побывали абитуриенты и на занятиях, и в анатомическом музее. А студенты организовали для гостей интерактивные площадки, на которых можно было увидеть, как проводятся лапароскопические операции, и научиться вязать медицинские узлы.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Андрей Гиндюк

Другие новости рубрики

Все новости
Молодёжь должна учиться и работать в Беларуси – одно из главных требований Президента к системе высшего образования
18 февраля 2024 08:16

Молодёжь должна учиться и работать в Беларуси – одно из главных требований Президента к системе высшего образования

Пустовой: беглые нам тыкали про испанский стыд, а у меня испанский стыд за родную Украину и потерянную Европу
17 февраля 2024 18:17

Пустовой: беглые нам тыкали про испанский стыд, а у меня испанский стыд за родную Украину и потерянную Европу

«С деревни страна пошла!» Есть ли шанс на новую жизнь у магазинов Белкоопсоюза?
17 февраля 2024 17:49

«С деревни страна пошла!» Есть ли шанс на новую жизнь у магазинов Белкоопсоюза?