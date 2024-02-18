Как правильно ухаживать за фикусом зимой?

Продолжаем уход за нашим домашним садом в программе «Плюс-минус». Настоящим венцом домашнего цветника по-прежнему остается фикус. Это растение, способное дополнить абсолютно любой, даже самый современный интерьер, а также удивить масштабом. Правда, в случае неправильного ухода и различных болезней у него могут скручиваться и опадать листья. Как меняется уход за вечнозеленым в условиях зимы?

Уход принципиально отличается от летнего. Чаще всего в холодное время года фикусы теряют декоративный вид из-за низкой влажности воздуха, воздействия холода, резких колебаний температуры и недостатка света. В холодной почве корни фикуса начинают болеть, загнивать и могут подмерзнуть. Чтобы защитить корни, подложите под горшок отрезок войлока или пенопласта, горшок оберните шерстяным шарфом или другим теплоизолирующим материалом.

Чтобы корни растения не испытывали стресс от ледяной воды из-под крана, полив фикуса зимой проводите водой комнатной температуры. Заранее набирайте бутылку воды и поставьте ее у батареи, открытой на сутки, чтобы жидкость прогрелась и из нее испарился хлор. Зимой фикусы не удобряют, так как растение находится в состоянии покоя. Если внести подкормку, фикус из-за недостатка света и тепла не сможет усвоить питательные вещества из почвы, а корни могут загнить.

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