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Зимний гром и последние морозы. О чём скажут народные приметы в феврале?

18 февраля 2024 08:42
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус»

Зимний гром и последние морозы. О чём скажут народные приметы в феврале?-1

19 февраля – Вукол Телятник, Жуколы. На погоду в этот день существовали особые приметы. Говорили, что мороз в этот день обещает бурную весну, сухое и жаркое лето.

20 февраля – День Луки, Могущница. Полуденный ветер на Луку сулил урожай яровых. А вот редкое природное явление – зимний гром – в этот день считалось нехорошим знаком. Это означало, что сенокос будет очень плохим.

Зимний гром и последние морозы. О чём скажут народные приметы в феврале?-4

24 февраля – Власьев день. Власий – сшиби рог с зимы. Знаменателен этот день своими последними морозами, завершающими зиму, власьевскими. Пришел Власьев день, пришли и власьевские морозы. Власьевские морозы последние, завершающие зиму. Власий сшибает рог с зимы. С Власьева дня полоз санный покатится и корова бок греет.

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# Народные приметы # общество # Ольга Войтенкова

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