Зимний гром и последние морозы. О чём скажут народные приметы в феврале?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус»

19 февраля – Вукол Телятник, Жуколы. На погоду в этот день существовали особые приметы. Говорили, что мороз в этот день обещает бурную весну, сухое и жаркое лето.

20 февраля – День Луки, Могущница. Полуденный ветер на Луку сулил урожай яровых. А вот редкое природное явление – зимний гром – в этот день считалось нехорошим знаком. Это означало, что сенокос будет очень плохим.