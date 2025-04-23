Соцопрос: более 70% белорусской молодёжи отмечают высокую ценность семьи

Семья в структуре ценностей белорусской молодежи имеет самую высокую значимость. Это показал опрос, в котором приняли участие 12 тысяч молодых белорусов из разных регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Семья в структуре ценностей белорусской молодежи имеет самую высокую значимость. Это показал опрос, в котором приняли участие 12 тысяч молодых белорусов из разных регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильная семья, наличие детей в семье указывает на приверженность молодежи традиционным ценностям белорусского народа. Среди самых популярных ответов на вопрос – какие аспекты жизни для вас наиболее важны? Помимо семьи также здоровье и карьера.
В опросе изучали и другие аспекты. Его проводил Белорусский комитет молодежных организаций совместно с Центром социально-гуманитарных исследований БГЭУ и Институтом социологии Национальной академии наук. Позитивно оценивают молодые люди то, как к ним относится государство.
Личное благополучие более 85 % респондентов связывают с активностью самого человека. Ожидания молодежи со стороны государства связаны с обеспечением им равных стартовых возможностей. Тенденции потребительского отношения, когда каждый требует для себя каких-то поблажек и преимуществ, сегодня не получают развития.
Павел Алексо, председатель Белорусского комитета молодежных организаций:
Молодежь признает сегодня, что государство создает равные возможности, но вместе с тем, чтобы этими возможностями суметь правильно воспользоваться, чтобы реализовать их в полной мере, необходимо прикладывать труд. То есть это важный показатель, поскольку если сравнивать с опросами предыдущего времени, несколько лет назад, то мы можем видеть, что у молодых людей превалировало все-таки потребительское отношение. Все-таки больше из позиции, что нам должны, что мы молодые, а следовательно, либо мы молодые, поэтому нам должны предоставить, обеспечить. Сейчас такого в меньшей степени. То есть молодежь более трезво смотрит на мир, оценивает более рационально это, поэтому понимает, что в основе любых достижений лежит труд, и для того, чтобы получить определенный результат, нужно прикладывать усилия. Вместе с тем прикладывая усилия, сегодня у нас есть определенный гарант в виде государственных механизмов, которые позволяют любые амбиции реализовать.
Социологическое исследование проводилось в сентябре-декабре 2024 года. Напомним, в нем приняли участие 12 тысяч молодых белорусов из разных регионов страны.