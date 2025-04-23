Соцопрос: более 70% белорусской молодёжи отмечают высокую ценность семьи

Семья в структуре ценностей белорусской молодежи имеет самую высокую значимость. Это показал опрос, в котором приняли участие 12 тысяч молодых белорусов из разных регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильная семья, наличие детей в семье указывает на приверженность молодежи традиционным ценностям белорусского народа. Среди самых популярных ответов на вопрос – какие аспекты жизни для вас наиболее важны? Помимо семьи также здоровье и карьера. В опросе изучали и другие аспекты. Его проводил Белорусский комитет молодежных организаций совместно с Центром социально-гуманитарных исследований БГЭУ и Институтом социологии Национальной академии наук. Позитивно оценивают молодые люди то, как к ним относится государство.

Личное благополучие более 85 % респондентов связывают с активностью самого человека. Ожидания молодежи со стороны государства связаны с обеспечением им равных стартовых возможностей. Тенденции потребительского отношения, когда каждый требует для себя каких-то поблажек и преимуществ, сегодня не получают развития.