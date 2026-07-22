Более 3 тысяч человек примут участие в Международном минском триатлоне-2026

Более 3 тысяч человек примут участие в масштабном форуме – Международном минском триатлоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Уже в эти выходные фестиваль циклических видов спорта охватит пределы столицы и не только.

Вот уже 9 год кряду для всех желающих организован один из самых захватывающих стартов страны. На этот раз участие в соревнованиях примут представители 13 стран. Команда Белорусской федерации триатлона с особым трепетом подходит к комфортным и безопасным условиям для атлетов.

Дмитрий Толкачев, председатель Белорусской федерации триатлона:

Главное отличие то, что в этом году, кроме триатлона, у нас приобщаются другие виды спорта: плавание и бег. Мы объединились с федерацией легкой атлетики, предварительно договорились с федерацией плавания. Естественно, будем потом и с федерацией велоспорта прорабатывать, чтобы мы проводили в течение 3-4 дней такое масштабное спортивное мероприятие.