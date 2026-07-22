БАТЭ и «МЛ Витебск» проведут первые поединки в рамках 2-го раунда квалификации Лиги конференций

«МЛ Витебск» в Лиге конференций проведет первый матч второго квалификационного круга с черногорской «Сутьеской». Игра состоится в венгерском Мезекевешде. А борисовский БАТЭ на этой же стадии турнира сыграет против швейцарского «Сьона». Поединок пройдет в азербайджанском Сумгаити. Наставник борисовчан Виталий Рогожкин, несмотря на фаворитский статус соперника, настроен оптимистично.

Виталий Рогожкин, главный тренер БАТЭ:

Разбираем сильные и слабые стороны. Играют по системе 4-2-3-1. Тот же тренер у них, французский специалист. Практически состав весь остался. Есть ребята, которые появились. Хорошая команда европейского уровня. Достаточно быстро, в силовой манере играют. Поэтому готовимся. Ради бога, на бумаге можно писать все, что хочешь, сама игра только покажет, после финального свистка какой будет результат.