В Минске обсудили актуальные проблемы в изучении военной истории

Когда в мире разгорается все больше споров о причинах возникновения Второй мировой войны, мы не можем оставаться безучастными. Минск сегодня, 23 апреля, стал площадкой для обсуждения актуальных проблем в изучении военной истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О поистине большом вкладе белорусского народа в Великую Победу говорит тот факт, что на территории нашей страны партизаны и подпольщики уничтожили более полумиллиона захватчиков, пустили под откос свыше 11 тысяч эшелонов, разгромили почти тысячу вражеских штабов. Не говоря уже о подвигах Красной армии. И ветераны, пережившие эти огненные годы сейчас с горечью смотрят на происходящее в мире.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Как этим ветеранам объяснить своим детям и внукам происходящее сегодня? Ведь они когда-то вместе освобождали Европу. Видели, как гибнут на их глазах их товарищи. Сотнями тысяч гибнут. Расходы на оборону в некоторых западных странах постоянно растут. И мы понимаем: оружие не производят для того, чтобы оно лежало без дела, – подчеркнул глава МИД. Беларусь – миролюбивое государство и сегодня важно во что бы то ни стало, нарастить коллективные усилия на международной арене в вопросах сохранения исторической памяти.

Илина Вукайлович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси:

Беларусь очень много полагает. Это сразу же видно на сохранении исторической памяти и в школах, и в культурных учреждениях, и в государственных учреждениях. Мы считаем это очень важным, очень важной традицией для воспитания детей, для нас всех, кто является даже и гостями, и людьми, которые временно проживают и работают в Беларуси. Это очень важно.