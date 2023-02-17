События времён войны и 2020-е на границе Беларуси и ЕС. Почему эти кадры так похожи?

О границах латвийской демократии могут часами рассказывать белорусские пограничники.

Антон Бычковский, пресс-секретарь Госпогранкомитета Беларуси:

Миграционная политика Латвии остается антигуманной. Военные по ту сторону границы грубо нарушают все международные и европейские законы, вытесняют и оставляют беженцев на произвол судьбы, не оказывая помощи даже тем, кто находится при смерти. Это касается и детей, и женщин, и стариков. Не раз белорусским пограничникам приходилось оказывать медицинскую помощь иностранцам, оказавшимся в подобной ситуации. Только в этом году в Беларусь с территории Латвии дважды перемещены трупы беженцев. Подобные действия шокируют не только нас, но даже европейские правозащитные организации.

Это кадры из фильма «Иди и смотри», самого реалистичного, поэтому самого страшного фильма о войне, о трагедии в Хатыни.

А это уже кадры с белорусско-европейской границы. Ничего не напоминает? Найди 10 отличий. И словами Макрона не оправдаешься. Это не другое. Это то же. Годы прошли, политика коллективного Запада прежняя, колониальная.

Параллели проведут здесь, в Национальном архиве. В тусклом хранилище – все ради сохранности документов. Температура не выше +20 градусов и влажность 50 %. Проливают свет на образ европейского гуманизма наших соседей. «В Латвии так называемый президент, а в Беларуси – действительно». Блогер Роман Самуль рассказал, почему сбежал из Европы (подробности).

Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси:

Более яркий пример – это карательная операция «Зимнее волшебство», которая была проведена в Беларуси, на территории трех белорусских районов (Освейский, Дриссенский, в настоящее время это Верхнедвинский район, и Россонский) и в Себежском районе РСФСР. В феврале-марте 1943 года была проведена крупная карательная операция «Зимнее волшебство». Главными ударными силами этой карательной операции были латышские полицейские формирования. Восемь латышских полицейских батальонов там принимали участие и литовский батальон, который прославился казнью минских подпольщиков. Второй литовский батальон.

Вячеслав Селеменев:

Там засветились полицейские из эстонского батальона, украинского батальона. То есть коллаборанты составляли основную ударную силу этой карательной операции. Но руководили, конечно, немцы. Даже в документах военного времени говорится, что латыши вели себя на оккупированной территории еще более жестоко, чем немцы. Они решили создать мертвую зону вдоль границы, то есть зачистить ее, уничтожить все населенные пункты на протяжении где-то 40 километров, конфисковать сельскохозяйственную продукцию, скот. Население или уничтожить, или угнать на принудительные работы. То есть создать мертвую зону, чтобы было трудно переходить на территорию Латвии со стороны Беларуси партизанам. Нацизм всегда был инструментом грязной политики капитализма. Даже тогда, когда еще не было такого определения. А явление уже было и продолжается сейчас. Это самый лучший инструмент порабощения.

Вячеслав Селеменев:

Немцы, готовясь к нападению на СССР, четко просчитали, с кем здесь работать. То есть они искали опору. Например, мы нашли документы, что они делали упор на украинцев как ту часть населения Советского Союза, которая может стать опорой нового порядка, оккупационного режима. Это у них прослеживалось в тех мероприятиях. А мы никогда об этом не задумывались. После распада Советского Союза в Латвии, Литве к власти пришли в основном люди, которые приехали из эмиграции, а это потомки тех же карателей. Россияне недавно сняли фильм об одном из латышских карателей, который жил после войны в Германии. Он во время войны в Пскове возглавлял карательное подразделение. После войны он оказался в Германии, там была гимназия латышская. И он туда приходил, проводил воспитательную работу. А воспитанники этой гимназии сегодня в Латвии занимают руководящие посты. Так чему удивляться?