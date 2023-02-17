Раны сшивали конским волосом и рыбацкой леской. Вот как учились пластические хирурги и делали первые операции
Годы идут, а страсть к преображению не угасает, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Не так давно одна британская компания решила выяснить, жители какой страны наиболее довольны своей внешностью. Результат показал, что больше всего таких в Индонезии – 78 %. Довольно позитивно к своему облику относятся в Саудовской Аравии, Катаре и Египте. А вот критичнее всех настроены жители Гонконга – принимать себя такими, какими их создала природа, готовы меньше половины населения страны.
Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО:
В 1970-е годы старые хирурги шили конским волосом, потому что не было такого материала. Потом покупали рыбацкую леску, которая именно для летней рыбалки, чтобы она была мягкой, потом ее извлекали. Стерилизовали, вдевали в ушко и зашивали эти раны. Мы такой период проходили, когда еще не было толком атравматичного шовного материала. Когда он появился, особенно когда микрохирургия появилась, иголка 3 миллиметра, в нее впаяна нитка. Если ее держишь, нитка 12-13 сантиметров, она висит в воздухе, даже не падает.
Что на самом деле скрывается за желанием быть красивыми и вечно молодыми? Как часто пластика калечит жизни людей? И самое главное, кому все это нужно?
Анна Лобунова, пластический хирург:
Кто-то это делает для себя, кто-то – для кого-то, что не совсем правильно. Разные люди приходят на прием, иногда это даже не зависит от материального состояния.
Институт красоты на Калининском проспекте – настоящая фабрика исполнения желаний в советской Москве. Здесь работали лучшие пластические хирурги. Но даже они не могли гарантировать стопроцентный результат. Тем не менее очередь из желающих попасть к ним была расписана на месяцы.
Сергей Давидовский, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт:
По большому счету, это внутренняя самооценка. И если у человека хорошо выражена самооценка, не зависящая от внешних обстоятельств, тогда он меньше значения придает тому, насколько у него выражены те или иные физические особенности.
Специалистов по профессии пластический хирург не выпускал ни один советский медицинский вуз. Оборудования не было, об имплантах и подавно речи не шло. В то время как сегодня проходит уйма конгрессов, посвященных операциям только на кончике носа. Свое развитие эстетическая хирургия в Беларуси начала в 1990-е, аккурат после того, как освоили реконструктивно-восстановительную. Наша страна вошла в топ самых продвинутых в этой области.
Владимир Подгайский:
В принципе, в Беларуси выполняются все пластические операции эстетической направленности, которые есть в мире: эндоскопическая подтяжка лба, средней зоны лица, введение всяких филеров, препаратов. И операции на других частях тела.
К слову, новый виток развития пластической хирургии всегда припадал на послевоенное время, когда приходилось едва ли не по частям собирать людей. После Второй мировой и вовсе образовалось общество пластических реконструктивных хирургов. А уже потом взялись за развитие эстетической хирургии, или хирургии красоты.
Владимир Подгайский:
Мы прошли все практические этапы, начиная с 1980-х годов. Когда мы начали внедрять микрохирургию, то есть первые восстановительные операции при отчленении пальцев, кистей, конечностей, именно микрохирургия стала прорывной технологией в развитии реконструктивно-восстановительной хирургии. Некоторые болезни, операции ждали наступления этой эры микрохирургии, когда стали возможными пересадки тканей с одного участка на другой с включением туда кровотока.
Сегодня подтянуть овал лица или увеличить грудь вполне себе по карману не только звезде. Еще лет 30 назад подобные процедуры считались роскошью и позволить их могли далеко не все. И все это при довольно скудной технической базе.
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