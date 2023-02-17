Раны сшивали конским волосом и рыбацкой леской. Вот как учились пластические хирурги и делали первые операции

Годы идут, а страсть к преображению не угасает, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Не так давно одна британская компания решила выяснить, жители какой страны наиболее довольны своей внешностью. Результат показал, что больше всего таких в Индонезии – 78 %. Довольно позитивно к своему облику относятся в Саудовской Аравии, Катаре и Египте. А вот критичнее всех настроены жители Гонконга – принимать себя такими, какими их создала природа, готовы меньше половины населения страны.

Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО:

В 1970-е годы старые хирурги шили конским волосом, потому что не было такого материала. Потом покупали рыбацкую леску, которая именно для летней рыбалки, чтобы она была мягкой, потом ее извлекали. Стерилизовали, вдевали в ушко и зашивали эти раны. Мы такой период проходили, когда еще не было толком атравматичного шовного материала. Когда он появился, особенно когда микрохирургия появилась, иголка 3 миллиметра, в нее впаяна нитка. Если ее держишь, нитка 12-13 сантиметров, она висит в воздухе, даже не падает. Что на самом деле скрывается за желанием быть красивыми и вечно молодыми? Как часто пластика калечит жизни людей? И самое главное, кому все это нужно?

Анна Лобунова, пластический хирург:

Кто-то это делает для себя, кто-то – для кого-то, что не совсем правильно. Разные люди приходят на прием, иногда это даже не зависит от материального состояния. Институт красоты на Калининском проспекте – настоящая фабрика исполнения желаний в советской Москве. Здесь работали лучшие пластические хирурги. Но даже они не могли гарантировать стопроцентный результат. Тем не менее очередь из желающих попасть к ним была расписана на месяцы.

Сергей Давидовский, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт:

По большому счету, это внутренняя самооценка. И если у человека хорошо выражена самооценка, не зависящая от внешних обстоятельств, тогда он меньше значения придает тому, насколько у него выражены те или иные физические особенности. Специалистов по профессии пластический хирург не выпускал ни один советский медицинский вуз. Оборудования не было, об имплантах и подавно речи не шло. В то время как сегодня проходит уйма конгрессов, посвященных операциям только на кончике носа. Свое развитие эстетическая хирургия в Беларуси начала в 1990-е, аккурат после того, как освоили реконструктивно-восстановительную. Наша страна вошла в топ самых продвинутых в этой области.