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Беларусь ограничила въезд польских грузовиков. Так МИД ответил на закрытие пункта пропуска «Бобровники»

17 февраля 2023 18:09
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Беларусь приняла ответные меры на одностороннее решение польского правительства закрыть очередной международный пункт пропуска «Бобровники», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 17 февраля, в Министерство иностранных дел вызвали временного поверенного в делах Польши в нашей стране, где дипломата проинформировали о введенных мерах.

В отличие от соседей, Беларусь действует открыто и думает об интересах как своих, так и граждан сопредельных стран. Однако Беларусь оставляет за собой право на более серьезные шаги для защиты национальных интересов, если Польша не откажется от неразумных действий.

Подробнее о пограничном вопросе расскажет Полина Королева.

Беларусь ограничила въезд польских грузовиков. Так МИД ответил на закрытие пункта пропуска «Бобровники»-1

Полина Королева, корреспондент:
Эпоха Великих географических открытий значительно расширила границы знакомого человеку мира. Были открыты новые торговые пути, развивалась международная политика, люди учились друг у друга. На карте земного шара не осталось пробелов в конце XVII века. И мало кто мог подумать, что в XXI столетии, цивилизованном и интеллигентном, многолетние маршруты перечеркнет даже не пунктирная, а жирная линия на границе Польши и Беларуси. Новомодный железный занавес уже отбросил тень. У этого вопроса есть экономическая сторона, но больше всего он касается обычных людей, которые не просили втягивать их в политические распри.

Беларусь ограничила въезд польских грузовиков. Так МИД ответил на закрытие пункта пропуска «Бобровники»-4

Рукой подать – раньше так описывали путешествие из Польши в Беларусь и обратно. Однако сегодня ситуация резко изменилась. Юрий живет в Германии, работает дальнобойщиком. В приграничной зоне остается 91-летняя мать, за которой сейчас присматривают близкие. И если возможность пересечь границу еще есть, скоро может быть закрыт последний доступный коридор на белорусско-польских рубежах.

Беларусь ограничила въезд польских грузовиков. Так МИД ответил на закрытие пункта пропуска «Бобровники»-7

Вот проблема. 91 год, человек не ходит, и что сейчас делать? Тут такая ситуация глупая. Кому интересны мои проблемы, вот согласитесь. Кому интересны мои проблемы? Наверное, никому, кроме меня самого.

В последние годы мы часто слышим озабоченность Варшавы о правах человека в Беларуси. Однако вопреки громким высказываниям, сегодня именно польское правительство отбирает у своих людей то самое право на свободное общение и передвижение. Вероятно, продление безвизового режима взбесило чиновников Польши. И от предупреждений они перешли к откровенно варварским методам.

Беларусь ограничила въезд польских грузовиков. Так МИД ответил на закрытие пункта пропуска «Бобровники»-10

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:
Хотелось бы вспомнить о национальном составе Республики Беларусь, ведь у нас, по данным переписи, проживает более 280 тысяч поляков. Хотелось бы обратиться к нашим коллегам из соседних стран. Давайте реально (не на словах, а на деле) создавать все условия, чтобы люди имели возможность общения, чтобы гуманитарные контакты не встречали препятствий из-за решений политиков.

Беларусь ограничила въезд польских грузовиков. Так МИД ответил на закрытие пункта пропуска «Бобровники»-13

Аркадий Гартунг, житель Гродно:
Это плохо не только для нас, для тех, кто ездил в Польшу за покупками и так далее, различные дела, все это знают в приграничной полосе. Но на перспективу мы смотрим, как это происходит. Я поляк, здесь моя родина – Беларусь. Но историческая моя родина там, в Польше. И мне больно за обе страны, я уверен, что и полякам там тоже не нужно этого.

Мотивация Варшавы также остается загадкой, сродни тем, что заполняют дно ящика Пандоры. Что хотели продемонстрировать европейские власти? Честно говоря, уже не совсем важно, ведь в итоге они обнажили собственную несостоятельность и политическую незрелость.

Беларусь ограничила въезд польских грузовиков. Так МИД ответил на закрытие пункта пропуска «Бобровники»-16

Александр Сонгин, председатель Республиканского союза поляков в Беларуси:
Я тоже смотрю телевизор, читаю различные СМИ и Telegram-каналы, мне на сегодняшний день кажется, что не нравится, что простой человек посещает Республику Беларусь. Но это ничего не значит. Простой человек будет делать так, как ему удобнее. И все равно, не глядя ни на какие препоны, заборы и закрытие пунктов пропуска, человек будет стремиться сделать то, что ему нравится. А наша страна для этого открыта.

Пограничный вопрос остается многогранным. И в Беларуси готовы решать проблему путем конструктивного диалога. Но долго закрывать глаза мы не станем. Об этом предупреждал глава государства. Рычаги есть. И сегодня Минск ввел ответные меры.

Беларусь ограничила въезд польских грузовиков. Так МИД ответил на закрытие пункта пропуска «Бобровники»-19

Александр Валиев, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси:
Принято постановление правительства Республики Беларусь № 133, согласно которому с 00:00 17 февраля автомобильные перевозчики, зарегистрированные в Республике Польше, смогут въезжать в страну и выезжать из нее исключительно через белорусско-польский участок государственной границы. Согласитесь, это справедливо, когда негативные последствия от принятого польской стороной деструктивного решения о закрытии сопредельного с нами пункта пропуска «Бобровники» отразятся в первую очередь на перевозчиках именно из этой страны. На сегодня из пять существующих международных пунктов пропусков на белорусско-польской границе функционирует в обычном режиме лишь один с нашей стороны это пункт пропуска «Козловичи». Остальные четыре пункта, включая «Бобровники Берестовица», который был закрыт 10 февраля, не функционируют. Поэтому на сегодня единственный, по сути дела, международный пункт пропуска, через который могут двигаться грузы между Республикой Беларусь и Польшей, – это пункт пропуска «Козловичи».

Беларусь ограничила въезд польских грузовиков. Так МИД ответил на закрытие пункта пропуска «Бобровники»-22

Сегодня о принятых решениях в цивилизованной форме, не опускаясь до уровня соседей, уведомили временного поверенного в делах Польши в Беларуси. Кшиштоф Ожанн был вызван в МИД. В белорусском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что вся ответственность за ухудшение условий деятельности польских перевозчиков лежит на инициаторе ограничительных мер. В связи со складывающейся обстановкой зеркальное отражение нашла ситуация с дипломатическим присутствием.

«Мы давали ему шанс». МИД Беларуси потребовал выслать офицера связи погранслужбы Польши из страны.

Железный занавес холодной войны рухнул в конце 1980-х. Теперь Польша, игнорируя народную демократию и запросы собственных граждан, похоже, реконструирует заслон.

Беларусь ограничила въезд польских грузовиков. Так МИД ответил на закрытие пункта пропуска «Бобровники»-25

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