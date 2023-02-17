Беларусь ограничила въезд польских грузовиков. Так МИД ответил на закрытие пункта пропуска «Бобровники»

Беларусь приняла ответные меры на одностороннее решение польского правительства закрыть очередной международный пункт пропуска «Бобровники», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 17 февраля, в Министерство иностранных дел вызвали временного поверенного в делах Польши в нашей стране, где дипломата проинформировали о введенных мерах. В отличие от соседей, Беларусь действует открыто и думает об интересах как своих, так и граждан сопредельных стран. Однако Беларусь оставляет за собой право на более серьезные шаги для защиты национальных интересов, если Польша не откажется от неразумных действий. Подробнее о пограничном вопросе расскажет Полина Королева.

Полина Королева, корреспондент:

Эпоха Великих географических открытий значительно расширила границы знакомого человеку мира. Были открыты новые торговые пути, развивалась международная политика, люди учились друг у друга. На карте земного шара не осталось пробелов в конце XVII века. И мало кто мог подумать, что в XXI столетии, цивилизованном и интеллигентном, многолетние маршруты перечеркнет даже не пунктирная, а жирная линия – на границе Польши и Беларуси. Новомодный железный занавес уже отбросил тень. У этого вопроса есть экономическая сторона, но больше всего он касается обычных людей, которые не просили втягивать их в политические распри.

Рукой подать – раньше так описывали путешествие из Польши в Беларусь и обратно. Однако сегодня ситуация резко изменилась. Юрий живет в Германии, работает дальнобойщиком. В приграничной зоне остается 91-летняя мать, за которой сейчас присматривают близкие. И если возможность пересечь границу еще есть, скоро может быть закрыт последний доступный коридор на белорусско-польских рубежах.

Вот проблема. 91 год, человек не ходит, и что сейчас делать? Тут такая ситуация глупая. Кому интересны мои проблемы, вот согласитесь. Кому интересны мои проблемы? Наверное, никому, кроме меня самого. В последние годы мы часто слышим озабоченность Варшавы о правах человека в Беларуси. Однако вопреки громким высказываниям, сегодня именно польское правительство отбирает у своих людей то самое право на свободное общение и передвижение. Вероятно, продление безвизового режима взбесило чиновников Польши. И от предупреждений они перешли к откровенно варварским методам.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:

Хотелось бы вспомнить о национальном составе Республики Беларусь, ведь у нас, по данным переписи, проживает более 280 тысяч поляков. Хотелось бы обратиться к нашим коллегам из соседних стран. Давайте реально (не на словах, а на деле) создавать все условия, чтобы люди имели возможность общения, чтобы гуманитарные контакты не встречали препятствий из-за решений политиков.

Аркадий Гартунг, житель Гродно:

Это плохо не только для нас, для тех, кто ездил в Польшу за покупками и так далее, различные дела, все это знают в приграничной полосе. Но на перспективу мы смотрим, как это происходит. Я поляк, здесь моя родина – Беларусь. Но историческая моя родина там, в Польше. И мне больно за обе страны, я уверен, что и полякам там тоже не нужно этого. Мотивация Варшавы также остается загадкой, сродни тем, что заполняют дно ящика Пандоры. Что хотели продемонстрировать европейские власти? Честно говоря, уже не совсем важно, ведь в итоге они обнажили собственную несостоятельность и политическую незрелость.

Александр Сонгин, председатель Республиканского союза поляков в Беларуси:

Я тоже смотрю телевизор, читаю различные СМИ и Telegram-каналы, мне на сегодняшний день кажется, что не нравится, что простой человек посещает Республику Беларусь. Но это ничего не значит. Простой человек будет делать так, как ему удобнее. И все равно, не глядя ни на какие препоны, заборы и закрытие пунктов пропуска, человек будет стремиться сделать то, что ему нравится. А наша страна для этого открыта. Пограничный вопрос остается многогранным. И в Беларуси готовы решать проблему путем конструктивного диалога. Но долго закрывать глаза мы не станем. Об этом предупреждал глава государства. Рычаги есть. И сегодня Минск ввел ответные меры.

Александр Валиев, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси:

Принято постановление правительства Республики Беларусь № 133, согласно которому с 00:00 17 февраля автомобильные перевозчики, зарегистрированные в Республике Польше, смогут въезжать в страну и выезжать из нее исключительно через белорусско-польский участок государственной границы. Согласитесь, это справедливо, когда негативные последствия от принятого польской стороной деструктивного решения о закрытии сопредельного с нами пункта пропуска «Бобровники» отразятся в первую очередь на перевозчиках именно из этой страны. На сегодня из пять существующих международных пунктов пропусков на белорусско-польской границе функционирует в обычном режиме лишь один – с нашей стороны это пункт пропуска «Козловичи». Остальные четыре пункта, включая «Бобровники – Берестовица», который был закрыт 10 февраля, не функционируют. Поэтому на сегодня единственный, по сути дела, международный пункт пропуска, через который могут двигаться грузы между Республикой Беларусь и Польшей, – это пункт пропуска «Козловичи».

Сегодня о принятых решениях в цивилизованной форме, не опускаясь до уровня соседей, уведомили временного поверенного в делах Польши в Беларуси. Кшиштоф Ожанн был вызван в МИД. В белорусском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что вся ответственность за ухудшение условий деятельности польских перевозчиков лежит на инициаторе ограничительных мер. В связи со складывающейся обстановкой зеркальное отражение нашла ситуация с дипломатическим присутствием. «Мы давали ему шанс». МИД Беларуси потребовал выслать офицера связи погранслужбы Польши из страны. Железный занавес холодной войны рухнул в конце 1980-х. Теперь Польша, игнорируя народную демократию и запросы собственных граждан, похоже, реконструирует заслон.