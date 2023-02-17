«В Латвии так называемый президент, а в Беларуси – действительно». Блогер Роман Самуль рассказал, почему сбежал из Европы

Перебрался в Беларусь и ни разу об этом не пожалел. Даже элементарные вещи. Сравнивая речи двух президентов – Латвии и Беларуси. Единственное, что в Латвии это так называемый президент, а в Беларуси это действительно президент.
Перебрался в Беларусь и ни разу об этом не пожалел. Даже элементарные вещи. Сравнивая речи двух президентов – Латвии и Беларуси. Единственное, что в Латвии это так называемый президент, а в Беларуси это действительно президент.
Никаких достижений в Латвии за 2022 год вообще не было сделано. Единственное, что он сказал: язык наш могучий, мы знаем, что мы хотим, только не знаем, как этого добьемся. Короче, все в таком духе. А Лукашенко конкретно сказал, что, допустим, больше тонны зерна на душу населения выращено за год.
50 тысяч новых семей в новых квартирах уже встречают Новый год. Это реально достижение. Семей, услышьте меня правильно. Это парень с девушкой, ребенок, а не парень с парнем, девушка с девушкой и так далее. И квартиры. У людей есть крыша над головой, у них есть какая-то определенность в будущем. Не так, как у нас: сидишь на пороховой бочке и думаешь, гадаешь, а что будет завтра, выживу ли я. И это во всем чувствуется. Почему я сделал правильный выбор? Как раз из таких нюансов, которые Лукашенко в своей речи произнес.
По-белорусски теплый прием прибалта во время похолодания отношений между Минском и Ригой.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Беларусь встретила холодно или тепло?
Роман Самуль, блогер:
Такая же погода, как и у нас. Единственное, что я приехал налегке, так как, убегая из Латвии, меня предупреждали, что за мной очень плотно смотрят.
Латышский блогер объехал всю Европу без паспорта. Прибалтика в объятиях ЕС. Но мечтает именно получить синий паспорт Беларуси. Все по той же причине, потому что Прибалтика в объятиях ЕС.
Роман Самуль:
Я был в каждой стране Евросоюза, даже поднимался вверх по карте, смотрел за Полярный круг, видел, как люди живут. Живут, но по вечерам людей нет, как у нас. У нас люди гуляют, пары, молодые люди есть. Для меня это уже шок. Люди пропадают, живут с коробками в квартирах и на работе. У меня очень много знакомых, которые сейчас находятся в Англии и возмущаются. Снимают тоже в TikTok свои видео. Что я вижу в этой жизни? Работа-дом, работа-дом. А работа-дом почему? Только для того, чтобы проплатить так называемый уровень жизни.
Рассказ Романа о своих вояжах по ухоженным улочкам Европы у прохожих набережной вдоль Свислочи вызывает ухмылку. Прислушиваются и не верят.
События времен войны и 2020-е на границе Беларуси и ЕС. Почему эти кадры так похожи? Читайте здесь.
– Девушки, скажите ваше мнение. Где лучше жить?
– На Западе.
– Мне наша страна нравится.
– А вы почему на Запад? Человек с Запада приехал сюда жить. Почему вы убежали?
– Я думаю, молодежи так это не объясню. Это надо долго и развернуто отвечать.
– Если коротко?
– Вы будете жить, грубо говоря, только чужими интересами, но не своими. У вас свободы не будет.
Видосы Романа – это не антиреклама. Это действительность, суровая балтийская действительность. Нелицеприятная. Капитализм не терпит альтернативы ни в реальности, ни в мире виртуальных медиа.
Роман Самуль:
Монетизация и алгоритмы YouTube, TikTok работают так, что если ты попадаешь в струю информационного потока, что выгодно, ты будешь раскручиваться, будешь получать за это деньги. А когда ты говоришь что-нибудь другое… Я уже третий аккаунт меняю.
– То есть вас демократия блокирует?
– Да.
Латвию пакуют в багаж истории, размывая сознания людей, их традиции и перспективы. Роман выбрал страну, за которой будущее.
Роман Самуль:
Мне нравится социальная модель. Я не люблю капитализм. Я пожил в этом капитализме 37 лет, но все равно помню это время в Латвии, когда на центральной улице ты идешь, все люди идут, улыбаются. И их много. Ты руки поднял, ты их опустить не можешь, потому что столько народу было в Латвии. Сейчас, когда ты идешь и видишь безлюдные улицы. У нас все центральные улицы, на витринах написано «Продается» либо «Сдается». Больше ничего хорошего у нас не осталось. Я думаю, что именно отсюда и пойдет социальная справедливость по всем нашим странам. Именно эта модель.
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