«В Латвии так называемый президент, а в Беларуси – действительно». Блогер Роман Самуль рассказал, почему сбежал из Европы

Перебрался в Беларусь и ни разу об этом не пожалел. Даже элементарные вещи. Сравнивая речи двух президентов – Латвии и Беларуси. Единственное, что в Латвии это так называемый президент, а в Беларуси это действительно президент.

Никаких достижений в Латвии за 2022 год вообще не было сделано. Единственное, что он сказал: язык наш могучий, мы знаем, что мы хотим, только не знаем, как этого добьемся. Короче, все в таком духе. А Лукашенко конкретно сказал, что, допустим, больше тонны зерна на душу населения выращено за год.

50 тысяч новых семей в новых квартирах уже встречают Новый год. Это реально достижение. Семей, услышьте меня правильно. Это парень с девушкой, ребенок, а не парень с парнем, девушка с девушкой и так далее. И квартиры. У людей есть крыша над головой, у них есть какая-то определенность в будущем. Не так, как у нас: сидишь на пороховой бочке и думаешь, гадаешь, а что будет завтра, выживу ли я. И это во всем чувствуется. Почему я сделал правильный выбор? Как раз из таких нюансов, которые Лукашенко в своей речи произнес. По-белорусски теплый прием прибалта во время похолодания отношений между Минском и Ригой. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Беларусь встретила холодно или тепло?

Роман Самуль, блогер:

Такая же погода, как и у нас. Единственное, что я приехал налегке, так как, убегая из Латвии, меня предупреждали, что за мной очень плотно смотрят. Латышский блогер объехал всю Европу без паспорта. Прибалтика в объятиях ЕС. Но мечтает именно получить синий паспорт Беларуси. Все по той же причине, потому что Прибалтика в объятиях ЕС.

Роман Самуль:

Я был в каждой стране Евросоюза, даже поднимался вверх по карте, смотрел за Полярный круг, видел, как люди живут. Живут, но по вечерам людей нет, как у нас. У нас люди гуляют, пары, молодые люди есть. Для меня это уже шок. Люди пропадают, живут с коробками в квартирах и на работе. У меня очень много знакомых, которые сейчас находятся в Англии и возмущаются. Снимают тоже в TikTok свои видео. Что я вижу в этой жизни? Работа-дом, работа-дом. А работа-дом почему? Только для того, чтобы проплатить так называемый уровень жизни.

Рассказ Романа о своих вояжах по ухоженным улочкам Европы у прохожих набережной вдоль Свислочи вызывает ухмылку. Прислушиваются и не верят. События времен войны и 2020-е на границе Беларуси и ЕС. Почему эти кадры так похожи? Читайте здесь.

– Девушки, скажите ваше мнение. Где лучше жить?

– На Западе.

– Мне наша страна нравится.

– А вы почему на Запад? Человек с Запада приехал сюда жить. Почему вы убежали?

– Я думаю, молодежи так это не объясню. Это надо долго и развернуто отвечать.

– Если коротко?

– Вы будете жить, грубо говоря, только чужими интересами, но не своими. У вас свободы не будет.

Видосы Романа – это не антиреклама. Это действительность, суровая балтийская действительность. Нелицеприятная. Капитализм не терпит альтернативы ни в реальности, ни в мире виртуальных медиа. Роман Самуль:

Монетизация и алгоритмы YouTube, TikTok работают так, что если ты попадаешь в струю информационного потока, что выгодно, ты будешь раскручиваться, будешь получать за это деньги. А когда ты говоришь что-нибудь другое… Я уже третий аккаунт меняю.

– То есть вас демократия блокирует?

– Да. Латвию пакуют в багаж истории, размывая сознания людей, их традиции и перспективы. Роман выбрал страну, за которой будущее.