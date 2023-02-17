«Человек привык монотонно выполнять какие-то задачи». Почему наступает профессиональное выгорание?

Юлия Самусенко , ведущая ток-шоу: Я читала, что очень часто может быть причиной [прокрастинации – прим. ред.] профессиональное выгорание. Так ли это?

Сколько раз многие обещали себе начать новую жизнь с понедельника? Начать худеть, записаться в тренажерный зал, бросить курить, но понедельник наступает, и абсолютно ничего не меняется. О том, что такое синдром отложенной жизни, как отличить прокрастинацию от лени, как заметить эмоциональное выгорание и не довести его до депрессии, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Екатерина Бонадысева, психолог, арт-терапевт:

Конечно, усталость.

Юлия Самусенко:

То есть просто накопившаяся или нелюбимая работа, например, тоже может приводить к прокрастинации?

Екатерина Бонадысева:

Абсолютно верно. То есть человек привык монотонно выполнять какие-то задачи. Если ему еще на нелюбимой работе подкидывают какие-то дополнительные задачи, ему нужно их выполнить, иначе он лишиться премии или каких-то поблажек. Но он будет очень хотеть внутренне откладывать эти дела как можно подальше, потому что это требует от него этой энергозатратности. Он этого не хочет, поэтому блокируется эта функция человеческой мотивации.

«Кто больше всего подвержен прокрастинации?» Спросили у психолога – подробнее здесь.