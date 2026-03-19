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США снимают санкции с двух банков Беларуси и Минфина

19 марта 2026 16:37
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США снимают санкции с двух банков Беларуси и Минфина-0

Специальный посланник президента США Джон Коул сообщил, что в Америке приняли решение отменить санкции в отношении «Белинвестбанка», Банка развития и Министерства финансов Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Также окончательно решен вопрос, касающийся калийной отрасли – сняты ограничения с «Белорусской калийной компании» и «Беларуськалия».

По словам Коула, эти решение будут реализованы быстрее, чем раньше, благодаря проведению предварительных консультаций с американскими ведомствами.

Переговоры с делегацией США в Минске длились более трех часов.

Фото: president.gov.by

# Международная политика

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