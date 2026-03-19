Прямой эфир

Лукашенко: США воюют против друзей Беларуси

19 марта 2026 16:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Лукашенко: США воюют против друзей Беларуси-0

Президент Беларуси на встрече с представителями США предложил открыто обсудить вопросы международного характера, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, это важно, потому что Вашингтон проводит там военные операции против союзников республики.

Он отметил, что готов откровенно изложить свою позицию не только по вопросу Украины, но и по более широким глобальным проблемам.

«Думаю, моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему», – сказал белорусский лидер.

Делегация США во главе со специальным представителем президента США Джоном Коулом прибыла на переговоры во Дворец Независимости в четверг утром.

Фото: pixabay

# Международная политика # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Эстонские фермеры устроили масштабную акцию протеста – на дорогах сельхозтехника
19 марта 2026 15:40

Эстонские фермеры устроили масштабную акцию протеста – на дорогах сельхозтехника

Венгрия и Словакия наложили вето на помощь ЕС Украине
19 марта 2026 14:47

Венгрия и Словакия наложили вето на помощь ЕС Украине

Коул: для США ситуация на Ближнем Востока важнее Украины
19 марта 2026 14:06

Коул: для США ситуация на Ближнем Востока важнее Украины