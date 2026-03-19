Лукашенко: США воюют против друзей Беларуси

Президент Беларуси на встрече с представителями США предложил открыто обсудить вопросы международного характера, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, это важно, потому что Вашингтон проводит там военные операции против союзников республики.

Он отметил, что готов откровенно изложить свою позицию не только по вопросу Украины, но и по более широким глобальным проблемам.

«Думаю, моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему», – сказал белорусский лидер.

Делегация США во главе со специальным представителем президента США Джоном Коулом прибыла на переговоры во Дворец Независимости в четверг утром.

Фото: pixabay