Джон Коул: Трамп постоянно говорит о Лукашенко

Международная безопасность, региональные конфликты и экономические санкции – эти темы 19 марта звучали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с американской делегацией во главе со спецпосланником Джоном Коулом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трехчасовые переговоры начались с глобальной повестки: ситуация на Ближнем Востоке и в Карибском бассейне, конфликт в Украине и другие вопросы мирового масштаба. Параллельно стороны затронули и двусторонние отношения: от нормализации работы посольств до снятия санкций с ключевых компаний. Президент Беларуси подчеркнул важность прямого диалога и готовность к откровенному обмену мнениями, в том числе по наиболее чувствительным темам.

Начало белорусско-американских переговоров с каждым разом все увлекательнее и тоньше. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как будто не было длительного путешествия у вас. Все бодрые. Я очень рад, что у вас настроение хорошее и выглядите вы бодро. Это потому, что вы, наверное, к друзьям залетели сначала, а не напрямую в Беларусь. Пора уже прилетать напрямую к нам.

Джон Коул: мнение Президента Беларуси очень ценно для США. Подробности. Нет даже дискомфорта от того, что стороны смотрят на многое по-разному. И можно было бы предположить, что сегодняшний раунд переговоров начнется с традиционной двусторонней повестки, но повело в сторону конфликта. Александр Лукашенко встретился со спецпосланником США Джоном Коулом. Разность позиций при желании не мешает договариваться и уж точно не препятствие для диалога. Сегодняшний длился около трех часов. Из кабинета Президента Беларуси делегация во главе со спецпосланником США Джоном Коулом вышла в хорошем настроении для общения с белорусскими журналистами.