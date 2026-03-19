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Джон Коул: Трамп постоянно говорит о Лукашенко

19 марта 2026 16:32
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Международная безопасность, региональные конфликты и экономические санкции – эти темы 19 марта звучали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с американской делегацией во главе со спецпосланником Джоном Коулом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трехчасовые переговоры начались с глобальной повестки: ситуация на Ближнем Востоке и в Карибском бассейне, конфликт в Украине и другие вопросы мирового масштаба. Параллельно стороны затронули и двусторонние отношения: от нормализации работы посольств до снятия санкций с ключевых компаний. Президент Беларуси подчеркнул важность прямого диалога и готовность к откровенному обмену мнениями, в том числе по наиболее чувствительным темам.

Джон Коул: Трамп постоянно говорит о Лукашенко-2

Начало белорусско-американских переговоров с каждым разом все увлекательнее и тоньше. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как будто не было длительного путешествия у вас. Все бодрые. Я очень рад, что у вас настроение хорошее и выглядите вы бодро. Это потому, что вы, наверное, к друзьям залетели сначала, а не напрямую в Беларусь. Пора уже прилетать напрямую к нам.

Джон Коул: Трамп постоянно говорит о Лукашенко-4

Джон Коул: мнение Президента Беларуси очень ценно для США. Подробности.

Нет даже дискомфорта от того, что стороны смотрят на многое по-разному. И можно было бы предположить, что сегодняшний раунд переговоров начнется с традиционной двусторонней повестки, но повело в сторону конфликта.

Александр Лукашенко встретился со спецпосланником США Джоном Коулом.

Разность позиций при желании не мешает договариваться и уж точно не препятствие для диалога. Сегодняшний длился около трех часов. Из кабинета Президента Беларуси делегация во главе со спецпосланником США Джоном Коулом вышла в хорошем настроении для общения с белорусскими журналистами. 

Джон Коул: Трамп постоянно говорит о Лукашенко-6

Вы уже не первый раз встречаетесь с Президентом Беларуси. Глядя даже на протокольные кадры, видно, что общаетесь вы с ним как добрые знакомые, погруженные в повестку.

Джон Коул, спецпосланник США: 
Говорим очень откровенно друг с другом и очень хорошо проводим время друг с другом.

И в тон переговорам сначала о позициях на международной арене. Если кто-то переживал, то Украина из американской повестки не уходила. Просто пока Вашингтон озабочен Ираном. К слову, о нем.

Джон Коул: 
Что происходит и в Венесуэле, и в других регионах мира, и каким образом это влияет на события во всем мире. Потому что у нас в Западном полушарии сейчас ситуация очень динамична. Стремительно развивается, и очень много изменений (подробности).

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

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