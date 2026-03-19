Беларусь готова к более предметному диалогу с Западом – Рыженков
Беларусь готова к более предметному диалогу с западными соседями по вопросу перемещения людей и грузов через границу. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков во время посещения пунктов пропуска «Брест» и «Козловичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сложная ситуация на белорусско-польской границе постепенно меняет стратегические ориентиры страны. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, каждый день обострения на западном рубеже усиливает стремление Минска к евразийскому вектору развития.
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Перенастраиваются и грузовые, и пассажирские потоки. Беларусь вынуждена искать альтернативные транспортные коридоры. По словам Максима Рыженкова, действия западных стран выглядят как политика самоизоляции. Вместе с тем Беларусь готова к диалогу в любой момент и на любом уровне. И к этому же призывает польскую сторону.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Закрываются они от этого всего, что дальше за нами: до Китая, Вьетнама, Индии, Средней Азии. А они какие-то санкции в отношении Беларуси... Мы-то тут большим пространством без них проживем. А вот для них, учитывая, как геополитическая ситуация складывается, будет обеспечивать свою безопасность, транспортную составляющую, доставку товаров и все остальное очень тяжело.
Максим Рыженков напомнил, что именно Запад был инициатором ограничений, которые делают доставку грузов более затратной и стали причиной задержек на границе для транспорта и граждан.