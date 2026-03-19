Беларусь готова к более предметному диалогу с Западом – Рыженков

Беларусь готова к более предметному диалогу с западными соседями по вопросу перемещения людей и грузов через границу. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков во время посещения пунктов пропуска «Брест» и «Козловичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложная ситуация на белорусско-польской границе постепенно меняет стратегические ориентиры страны. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, каждый день обострения на западном рубеже усиливает стремление Минска к евразийскому вектору развития.

Литовское правительство несговорчиво и не идет на контакт – Секрета о ситуации с фурами.

Перенастраиваются и грузовые, и пассажирские потоки. Беларусь вынуждена искать альтернативные транспортные коридоры. По словам Максима Рыженкова, действия западных стран выглядят как политика самоизоляции. Вместе с тем Беларусь готова к диалогу в любой момент и на любом уровне. И к этому же призывает польскую сторону.