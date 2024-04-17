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Ямы на дорогах становятся причинами ДТП – прокуратура взяла дефекты на контроль

17 апреля 2024 18:44
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Дорожные происшествия из-за неудовлетворительного качества дорог. Только в 2023 году в Минском районе произошли 14 таких ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня ямы и другие дефекты дорожного покрытия под пристальным вниманием прокуроров. Проверки правоохранителей дают положительные результаты.

Продолжит Глеб Прокофьев.

Ямы на дорогах становятся причинами ДТП – прокуратура взяла дефекты на контроль-1

Подъезд к деревне Валерьяново – выбоина глубиной 8 сантиметров.

Ямы на дорогах становятся причинами ДТП – прокуратура взяла дефекты на контроль-4

Автомобильная дорога Петришки – Лошаны. Там сеть трещин и ям. А здесь размылась обочина. Это лишь несколько дорожных дефектов, которые удалось выявить работникам прокуратуры в Минской области в 2024 году.

Ямы на дорогах становятся причинами ДТП – прокуратура взяла дефекты на контроль-7

А сегодня наведались в Малиновку в Минском районе. Картина, как и в предыдущих локациях – глубокие ямы и трещины на асфальте.

Ямы на дорогах становятся причинами ДТП – прокуратура взяла дефекты на контроль-10

Надо починить. Особенно ту часть. И по деревне. Особенно воду – в деревне мы живем круглый год, настолько лужа собирается, что невозможно! Машины чуть ли не со дна промокают.

Ямы на дорогах становятся причинами ДТП – прокуратура взяла дефекты на контроль-13

Если по десятибалльной системе, то на шесть.
– А что не устраивает, какие дефекты?
– В основном ямы. И там, в середине деревни, лужа. Это главная проблема.

Ямы на дорогах становятся причинами ДТП – прокуратура взяла дефекты на контроль-16

А это дорога Колодищи – Заславль. Дорожная артерия была в ужасном состоянии. Теперь по «следам» прокуроров сюда приехали дорожники. Еще 15 апреля они приступили к сплошному асфальтированию. Устранение ямочности не решило бы эту злободневную проблему. Завершить ремонт дороги протяженностью в три километра планируют на следующей неделе.

Ямы на дорогах становятся причинами ДТП – прокуратура взяла дефекты на контроль-19

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Выбоины, занижение или завышение обочины. Эти нарушения чаще всего выявляют прокуроры в ходе своих проверок. Все это, конечно, не эстетично, но, прежде всего, опасно. Неудовлетворительные дорожные условия часто становятся причинами ДТП.

В 2022-м таких дорожных аварий в Минской области произошло восемь. В 2023 году их количество возросло.

Ямы на дорогах становятся причинами ДТП – прокуратура взяла дефекты на контроль-22

Татьяна Улицкая, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры Минской области:
В 2023 году зарегистрировано 14 таких ДТП. При этом пять дорожно-транспортных происшествий совершены в условиях нарушения строительных норм по освещению. Отсутствие освещения, неработающие светильники, невыполнение норматива по яркости. В текущем году органами прокуратуры по результатам проверок в указанной сфере внесено девять представлений, 18 предписаний.

Ямы на дорогах становятся причинами ДТП – прокуратура взяла дефекты на контроль-25

Устранить дефекты дорожным службам необходимо в кратчайшие сроки. Вопрос исполнения требований, изложенных в актах прокурорского надзора, на постоянном контроле. Как отмечают работники прокуратуры, их проверки дают положительные результаты.

# Автодороги Беларуси # общество # Глеб Прокофьев

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