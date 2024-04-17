Полтысячи минчан собрал забег «ЗаКачество!» в честь 73-летия Фрунзенского района
Во Фрунзенском районе полтысячи минчан поучаствовали в забеге «ЗаКачество!» Школьники, студенты, сотрудники организаций и работники предприятий, пенсионеры и молодежь – присоединиться к забегу и таким креативным способом поздравить Фрунзенский район с 73-летием мог любой желающий, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Участникам предстояло преодолеть дистанцию в более чем два километра – от станции метро Пушкинская до Спортивной.
Ангелина Швец, ученица средней школы № 16:
Решили пробежаться по той причине, что захотели провести время всем своим военно-патриотическим клубом, которым мы сюда пришли, – «Наследники Фрунзе». Решили пробежать ради интереса, потому что это интересно, весело, круто. Это незабываемые новые эмоции, которые хочется получать все чаще и чаще.
Яна Лебединская, главный специалист управления идеологической работы, культуры и делам молодежи администрации Фрунзенского района:
Жители Фрунзенского района – это очень активная категория граждан. Они легко поддаются на подобные мероприятия и объединения. Прохождение подобных мероприятий еще больше способствует их сплочению.
Всем участникам вручили памятные медали. А троим победителям – ценные призы. За первое место – велосипед, за второе – сертификат в спортзал, а за третье – умные часы.