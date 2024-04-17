«Набрать часы». В чём сложности работы в педагогическом коллективе?

По статистике, у каждого второго сотрудника на работе есть недоброжелатель. Этих людей можно разделить на три категории. Первая – те, которые за спиной строят козни, вторая – те, которые подшучивают, и третья – те, которые сплетничают. О том, что делать, если выживают с работы, и что руководит теми людьми, которые пытаются подсидеть коллегу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Лапотка, не раз сталкивалась со сплетнями на работе: Когда ты приходишь в новый коллектив, когда есть свой сформировавшийся костяк «динозавров», которые уже там вросли корнями, они тебя там просматривают, рассматривают, обсуждают за своими чайками с пирожными. Было, есть и будет. Всегда я говорю: «Почему всегда делаете акцент на негативные какие-то стороны?» Что такое негативные? Человек пришел, особенно новые девчонки, молодежь. Мне всегда хочется по-матерински как-то позаботиться о них. Они, конечно, не знают, потому что теория и практика – это две большие разницы. Нет, чтобы подать руку, помочь и подсказать, как лучше, как принято, поделиться опытом, сразу начинаются эти акульи зубы. Конечно, девчонки очень быстро сдуваются, очень многие, к сожалению. В педагогическом коллективе, как в любом женском.

Оксана Савинова, умеет выстраивать отношения в коллективе:

Есть такое понятие, как набрать часы, для того чтобы получить больше заработную плату. Если приходит новый человек, например, на математическую должность, а уже есть математик, то половину часов забирает этот молодой. Уже у этого человека алчность такая, думает: «Он забирает мои часы, мой хлеб, мои деньги». То есть уже идет негатив к этому человеку.

Ольга Лапотка:

Я вообще обобщаю, как принимают людей в коллективы.