Рачиловский: любой бчбшник найдёт, за что сказать нашему Президенту спасибо





Никита Рачиловский, председатель Молодёжного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Все равно даже бчбшник любой найдет, за что сказать нашему Президенту спасибо. Он 100 не согласится с этой котлетной феей, что все плохо, ничего не создано. Он всегда ей скажет: ладно, подожди, а как же это? Да, он, может быть, немножечко политически будет обижен, с бчб-тряпкой бегать, но он всегда найдет, за что сказать спасибо. И вот эти вот бчбшники, они не смогут со мной поспорить, потому что им всегда есть за что сказать спасибо нашему Президенту.