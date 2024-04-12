Прямой эфир

Рачиловский: любой бчбшник найдёт, за что сказать нашему Президенту спасибо

12 апреля 2024 20:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим рабочий визит Александра Лукашенко в Россию, переговоры президентов и космонавтов, а также поддержку белорусской молодёжи. В гостях председатель Молодёжного парламента при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский.

Рачиловский: любой бчбшник найдёт, за что сказать нашему Президенту спасибо-1



Никита Рачиловский, председатель Молодёжного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Все равно даже бчбшник любой найдет, за что сказать нашему Президенту спасибо. Он 100 не согласится с этой котлетной феей, что все плохо, ничего не создано. Он всегда ей скажет: ладно, подожди, а как же это? Да, он, может быть, немножечко политически будет обижен, с бчб-тряпкой бегать, но он всегда найдет, за что сказать спасибо. И вот эти вот бчбшники, они не смогут со мной поспорить, потому что им всегда есть за что сказать спасибо нашему Президенту.

Читайте также:

Дзермант: Лукашенко как опытный политик посылает сигналы – никто не поведется на очередную разводку

Дзермант: мы продолжаем идею жизни, стремления к освобождению от западного рабства!

Романов: Беларусь готова участвовать в миротворческом процессе, но не без России

# общество # общество # Никита Рачиловский

Другие новости рубрики

Все новости
​​​​​​​Рачиловский: настоящий патриот – это не тот, кто критикует тех, кто готов защищать свою страну
12 апреля 2024 20:45

​​​​​​​Рачиловский: настоящий патриот – это не тот, кто критикует тех, кто готов защищать свою страну

«Не покупаем дешёвые субстанции». Почему продукция «Академфарма» – гарантия качества?
12 апреля 2024 20:29

«Не покупаем дешёвые субстанции». Почему продукция «Академфарма» – гарантия качества?

«Уникальный цикл производства». Чем хороши лекарственные препараты ООО «Фортива Мед»?
12 апреля 2024 20:21

«Уникальный цикл производства». Чем хороши лекарственные препараты ООО «Фортива Мед»?

Дзермант: Запад рассматривает вполне вероятной морскую блокаду Калининграда – это casus belli
12 апреля 2024 20:07

Дзермант: Запад рассматривает вполне вероятной морскую блокаду Калининграда – это casus belli

Дзермант: мы продолжаем идею жизни, стремления к освобождению от западного рабства!
12 апреля 2024 19:49

Дзермант: мы продолжаем идею жизни, стремления к освобождению от западного рабства!

Директор Буда-Кошелёвской начальной школы стала делегатом ВНС. Какие качества у педагога с 25-летним стажем?
12 апреля 2024 19:40

Директор Буда-Кошелёвской начальной школы стала делегатом ВНС. Какие качества у педагога с 25-летним стажем?

Марина Василевская собирается продолжить работать на благо Беларуси в космической сфере
12 апреля 2024 19:39

Марина Василевская собирается продолжить работать на благо Беларуси в космической сфере

Стеклозавод «Неман» передал фонду Талая 200 колб для проекта «Живая память благодарных поколений»
12 апреля 2024 19:35

Стеклозавод «Неман» передал фонду Талая 200 колб для проекта «Живая память благодарных поколений»

Первый полёт белоруски в космос! Показываем исторические моменты подготовки, старта и посадки
12 апреля 2024 19:21

Первый полёт белоруски в космос! Показываем исторические моменты подготовки, старта и посадки

Директор предприятия «Геоинформационные системы»: Космос – это локомотив, который толкает промышленность
12 апреля 2024 18:58

Директор предприятия «Геоинформационные системы»: Космос – это локомотив, который толкает промышленность

Дзермант: Лукашенко как опытный политик посылает сигналы – никто не поведется на очередную разводку
12 апреля 2024 18:55

Дзермант: Лукашенко как опытный политик посылает сигналы – никто не поведется на очередную разводку

Воевал и был не раз ранен – ветерану из Новогрудка исполнилось 100 лет
12 апреля 2024 18:16

Воевал и был не раз ранен – ветерану из Новогрудка исполнилось 100 лет