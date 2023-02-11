«Собрать вокруг себя настоящих патриотов». Общественные объединения Беларуси поддержали хоккейную команду Президента

Новости Беларуси. 11 февраля среди болельщиков на «Олимпик Арене» и участники автопробега, которые с самого утра продемонстрировали приверженность здоровому образу жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Никто не хочет сдаваться». Хоккейная команда Президента играет со сборной Гродненской области в соревнованиях среди любителей. Подробности. Метель не нарушила планы представителей БРСМ, «Белой Руси» и объединения «Патриоты Беларуси». Всего в колонну выстроилось более 50 машин. Недолгие приготовления, фото на память – и вперед. По дороге несколько остановок. Знаковая – у стелы «Минск – город-герой». Там прошла церемония возложения цветов к обелиску. Участники автопробега почтили память людей, которые защищали и освобождали белорусскую столицу.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Каждый автопробег для нас является таким мероприятием, которое способно объединить и собрать вокруг себя настоящих патриотов, людей, которые для себя считают важным даже в выходной день проявить свою гражданскую позицию, активность. Сегодня мы работаем вместе с «Патриотами», «Белой Русью», Федерацией профсоюзов. И конечно, мы рады, что и Белорусский республиканский союз молодежи сегодня в этом контексте является той консолидирующей силой, которая позволяет включить в этот процесс всех желающих.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Министерство антимонопольного регулирования и торговли активно участвует в общественной жизни. У нас созданы ячейки и «Белой Руси», и Белорусского республиканского союза молодежи. Министр не может стоять в стороне, поэтому сегодня здесь мы всей семьей: и супруга, и трое детей. Хочу, чтобы они приобщались к этому здоровому патриотическому движению и в будущем росли сознательными патриотичными гражданами своей страны.