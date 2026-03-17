«Деньги тратил на личные нужды». Директору строительной фирмы грозит до 10 лет тюрьмы

В Барановичах пресечена крупная схема в сфере строительных поставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями городского отдела внутренних дел совместно с прокуратурой остановили противоправную деятельность 49-летнего директора фирмы, занимавшейся реализацией железобетонных изделий. По данным проверки, мужчина систематически брал предоплату за поставку строительной продукции, но обязательства перед заказчиками не выполнял.

Артем Давидович, начальник ОБЭП ОВД Барановичского горисполкома:

Деньги тратил на личные нужды. Кроме этого, при проведении проверки установлено, что фигурант получил от государственного предприятия строительные материалы на сумму свыше 100 тысяч рублей, которые реализовал. При этом оплату не осуществил, что повлекло за собой образование на предприятии просроченной дебиторской задолженности. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители отмечают, что речь идет не о разовой ошибке, а о продуманной схеме, которая наносила вред как госпредприятию, так и частным заказчикам. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают полный круг потерпевших и объем причиненного ущерба.