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Фонд финансирования гражданских инициатив Минской области увеличили до 1 млн рублей

17 марта 2026 07:09
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В Минской области существенно расширили поддержку гражданских инициатив. Фонд финансирования увеличили до миллиона рублей, сделав особый упор на развитие малых населенных пунктов и агрогородков. Это позволит реализовать целый ряд проектов, направленных на улучшение инфраструктуры, благоустройство территорий и сохранение исторической памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фонд финансирования гражданских инициатив Минской области увеличили до 1 млн рублей-2

Так, в Старых Дорогах планируют воплотить в жизнь инициативу по строительству защищенной велопарковки на 40 мест. Это сделает город удобнее для любителей двухколесного транспорта и поспособствует развитию экологичного передвижения. 

Особое значение имеет проект, приуроченный к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Создана мемориальная плита с изображениями офицеров, солдат и партизан. На ней увековечены 120 фамилий воинов, отдавших жизни при освобождении района.

Фонд финансирования гражданских инициатив Минской области увеличили до 1 млн рублей-4

Дмитрий Давыдов, председатель Стародорожского районного Совета депутатов:
На работу по сбору этих фамилий у нас ушло более 2 лет. Мы подключали архивы, работали с электронными базами данных «Память народа», «Партизаны Беларуси». Эта инициатива была поддержана Минской областной ассоциацией местных Советов депутатов, где мы получили соответствующий грант, который покрывал 90 % от всей стоимости.

Всего в регионе планируют реализовать 14 гражданских инициатив разного масштаба: от создания спортивных зон и детских площадок до реконструкции памятных мест и благоустройства общественных пространств. Обязательным условием участия остается принцип софинансирования, что способствует более ответственному отношению к проектам и их дальнейшей эксплуатации.

# Социальная инфраструктура # Государственная политика

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