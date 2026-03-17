Фонд финансирования гражданских инициатив Минской области увеличили до 1 млн рублей

В Минской области существенно расширили поддержку гражданских инициатив. Фонд финансирования увеличили до миллиона рублей, сделав особый упор на развитие малых населенных пунктов и агрогородков. Это позволит реализовать целый ряд проектов, направленных на улучшение инфраструктуры, благоустройство территорий и сохранение исторической памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Старых Дорогах планируют воплотить в жизнь инициативу по строительству защищенной велопарковки на 40 мест. Это сделает город удобнее для любителей двухколесного транспорта и поспособствует развитию экологичного передвижения.

Особое значение имеет проект, приуроченный к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Создана мемориальная плита с изображениями офицеров, солдат и партизан. На ней увековечены 120 фамилий воинов, отдавших жизни при освобождении района.