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Коммунальные службы благоустраивают улицы и дороги после зимы

17 марта 2026 06:52
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После зимы коммунальные службы благоустраивают улицы и дороги с помощью современной техники. В Логойском ЖКХ приобрели новую машину отечественного производства, она уже задействована на городских улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коммунальные службы благоустраивают улицы и дороги после зимы-2

Техника расчищает проезжую часть от песка и реагентов после зимы и транспортирует мусор в кузов. Благодаря инновационному механизму снижается пылеобразование, а работа проходит с минимальным шумом.

Коммунальные службы благоустраивают улицы и дороги после зимы-4

Павел Тарлецкий, инженер-механик Логойского комхоза:
Это лучший проект, который может сегодня делать город чистым. Машина заменила труд человека. Она способна выполнять в суточную норму времени очень большой объем работы. 

Евгений Куницкий, начальник улично-дорожной сети Логойского комхоза:
Тщательно убираем улицы города Логойска и прилегающие территории. В первую очередь прибордюрный камень, ямочный ремонт, устранение подтопления проезжих частей и придомовых территорий.

Также в районе активно ведут ямочный ремонт. Ежедневно работники ЖКХ обновляют около 100 квадратных метров дорог. При этом задействуют свыше десятка единиц техники.

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