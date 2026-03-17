Коммунальные службы благоустраивают улицы и дороги после зимы

После зимы коммунальные службы благоустраивают улицы и дороги с помощью современной техники. В Логойском ЖКХ приобрели новую машину отечественного производства, она уже задействована на городских улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Техника расчищает проезжую часть от песка и реагентов после зимы и транспортирует мусор в кузов. Благодаря инновационному механизму снижается пылеобразование, а работа проходит с минимальным шумом.

Павел Тарлецкий, инженер-механик Логойского комхоза:

Это лучший проект, который может сегодня делать город чистым. Машина заменила труд человека. Она способна выполнять в суточную норму времени очень большой объем работы.

Евгений Куницкий, начальник улично-дорожной сети Логойского комхоза:

Тщательно убираем улицы города Логойска и прилегающие территории. В первую очередь прибордюрный камень, ямочный ремонт, устранение подтопления проезжих частей и придомовых территорий.

Также в районе активно ведут ямочный ремонт. Ежедневно работники ЖКХ обновляют около 100 квадратных метров дорог. При этом задействуют свыше десятка единиц техники.