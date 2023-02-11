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«Никто не хочет сдаваться». Хоккейная команда Президента играет со сборной Гродненской области в соревнованиях среди любителей

11 февраля 2023 11:20
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Новости Беларуси. В турнирной таблице их разделяют всего 3 очка. Команда Президента в эти минуты играет со сборной Гродненской области на столичной «Олимпик Арене», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Никто не хочет сдаваться». Хоккейная команда Президента играет со сборной Гродненской области в соревнованиях среди любителей-1

Матч 16-х республиканских соревнований среди любителей традиционно проходит при полных трибунах. Зрители горячо поддерживают тех, кто вышел на лед. Играет сегодня и Президент Беларуси.

«Никто не хочет сдаваться». Хоккейная команда Президента играет со сборной Гродненской области в соревнованиях среди любителей-4

Высокий статус и уровень турнира объясняются далеко не только личным участием в нем главы государства. Это настоящий праздник спорта, который охватывает всю страну.

«Никто не хочет сдаваться». Хоккейная команда Президента играет со сборной Гродненской области в соревнованиях среди любителей-7

Счет уже говорит сам о себе – 4:0. Команда Президента в полной готовности и побеждает заслуженно. Хотя борьба очень упорная, напряженная, никто не хочет сдаваться. Просто так шайбы не идут в ворота, не залетают.

«Никто не хочет сдаваться». Хоккейная команда Президента играет со сборной Гродненской области в соревнованиях среди любителей-10

Здорово! Сегодня болеем за команду Президента. Очень нравится атмосфера. Все болеют, все радостные. С детьми здорово провести так утро субботы.

«Никто не хочет сдаваться». Хоккейная команда Президента играет со сборной Гродненской области в соревнованиях среди любителей-13

«Никто не хочет сдаваться». Хоккейная команда Президента играет со сборной Гродненской области в соревнованиях среди любителей-15

Еще одна игра в рамках турнира сегодня, 11 февраля, пройдет в Ледовом дворце Шклова. Там сыграют команды Витебской и Могилевской областей.

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# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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