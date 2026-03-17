Спецмероприятие «Нерест» проходит в Беларуси

В Беларуси начинается один из самых важных периодов для водоемов – время нереста. И вместе с ним усиливается контроль за соблюдением правил рыболовства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По 8 июня по всей стране проходит специальное мероприятие «Нерест». Инспекторы будут чаще патрулировать реки и озера, следить за порядком и пресекать использование запрещенных орудий лова. Особый акцент – на профилактике.

Специалисты напоминают, нерест – это момент, когда рыба закладывает будущие популяции. Большинство видов в Беларуси нерестятся именно весной, и любое вмешательство в этот период может нанести серьезный ущерб.

Сроки запрета различаются по регионам. В Брестской и Гомельской областях он действует с 20 марта по 18 мая, в Гродненской, Минской и Могилевской – с 1 апреля по 30 мая, в Витебской – с 10 апреля по 8 июня. В это время запрещено выходить на воду на лодках, использовать сети, ловить рыбу ночью и добывать отдельные виды. Разрешены удочка и спиннинг, но только с одним крючком. Если приманка конструктивно оснащена двумя тройниками, ее использование допускается.

Отдельно специалисты подчеркивают, по всей стране действует запрет на лов щуки, а до 31 марта – и сома. Главная цель ограничений – сохранить природный баланс и дать рыбе возможность спокойно вывести потомство. Контроль на водоемах в ближайшие месяцы будет особенно строгим.