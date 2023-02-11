Путешествие по Минску, который вы не знаете. Туристический потенциал столицы обсудим в ток-шоу «Большой город»
Новости Беларуси. Возросший поток туристов из России, подготовка к летнему туристическому сезону и готовность принять на высочайшем уровне II Игры стран СНГ. Как принимаем гостей столицы и что делаем для того, чтобы самим минчанам хватало занятий, развлечений и впечатлений?
Об этом очередной выпуск ток-шоу «Большой город». Смотрите в воскресенье, 12 февраля, в 10:00 на СТВ.
Когда границы закрываются и мир становится не таким уж большим, открываются новые возможности и Минск начинает удивлять.
Приехав сюда, они обнаруживают полноценный европейский город с красивыми широкими улицами.
Каких впечатлений туристы ищут в столице Беларуси?
Кто приезжает подлечиться, оздоровиться, кто-то приезжает на футбол, кто-то приезжает посмотреть Минск.
Сотрудничество с Россией в туристической сфере. В чем заключаются взаимный интерес и потенциал?
Екатерина Забенько, СТВ:
Россияне – 95 % туристов.
Летом наши гостиницы работают на пределе своих возможностей.
Туристические фишки – что придумывают столичные компании, чтобы раскачать интерес и пустить по волнам новые возможности?
Будут речные трамваи, речные катамараны, подобие такой туристической скоростной «Чайки».
Чего ждать от летнего туристического сезона, из каких стран едут в Беларусь, какую роль в этом играют безвиз и II Игры стран СНГ?
Смотрите ток-шоу «Большой город» 12 февраля в 10:00. Это будет путешествие по Минску, который вы не знаете.
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