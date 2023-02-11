Путешествие по Минску, который вы не знаете. Туристический потенциал столицы обсудим в ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Возросший поток туристов из России, подготовка к летнему туристическому сезону и готовность принять на высочайшем уровне II Игры стран СНГ. Как принимаем гостей столицы и что делаем для того, чтобы самим минчанам хватало занятий, развлечений и впечатлений?

Об этом очередной выпуск ток-шоу «Большой город». Смотрите в воскресенье, 12 февраля, в 10:00 на СТВ.

Когда границы закрываются и мир становится не таким уж большим, открываются новые возможности и Минск начинает удивлять.