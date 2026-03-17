Здание Национального исторического музея Беларуси приобретает финальные очертания

В Минске продолжается строительство нового здания Национального исторического музея Беларуси. Работы выполнены уже на 75 %, и объект постепенно приобретает финальные очертания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас активно ведется облицовка фасада керамогранитом, а внутри параллельно идут электромонтажные, отделочные и декоративные работы. К ним привлечены специалисты «Белреставрации» и «Художественного комбината». В экспозиционных залах шлифуют полимерные полы, монтируют вентиляционное оборудование, устанавливают многоуровневые подвесные потолки. Завершается прокладка инженерных сетей, благоустраивается входная группа.

Архитектурная концепция здания символична, его план повторяет контур карты Беларуси. Вокруг музея появится парк Народного единства – часть Водно-зеленого диаметра столицы. Новый музей станет крупнейшим центром исторической памяти страны. В его экспозиции отразят все ключевые этапы белорусской истории и государственности. Завершить строительство планируют в 2026 году.