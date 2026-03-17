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Почти половина поляков всерьез опасаются за свое здоровье

17 марта 2026 06:23
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Почти половина жителей Польши всерьез опасаются за свое здоровье. По данным соцопроса, люди не верят, что в случае тяжелого недуга государственные больницы и поликлиники смогут им помочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство респондентов считают, что существующая система устарела и требует перезагрузки. Они жалуются на очереди, запутанное управление и растущие расходы. Каждый четвертый поляк отмечает неэффективность руководства, каждый пятый вынужден месяцами ждать лечения, многие не могут позволить себе лекарства из-за недостатка средств.

# Кризис в ЕС

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