Почти половина поляков всерьез опасаются за свое здоровье

Почти половина жителей Польши всерьез опасаются за свое здоровье. По данным соцопроса, люди не верят, что в случае тяжелого недуга государственные больницы и поликлиники смогут им помочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство респондентов считают, что существующая система устарела и требует перезагрузки. Они жалуются на очереди, запутанное управление и растущие расходы. Каждый четвертый поляк отмечает неэффективность руководства, каждый пятый вынужден месяцами ждать лечения, многие не могут позволить себе лекарства из-за недостатка средств.