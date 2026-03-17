Иран обнародовал масштабы последствий атак США и Израиля. За две недели конфликта число погибших превысило 500 человек, почти половина из них – дети, самым младшим не исполнилось и года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе бомбардировок повреждены более 60 тысяч гражданских объектов, треть из которых находится в Тегеране. Ответственность за потери возлагается не только на Вашингтон и Тель-Авив, но и на соседние государства, предоставившие свою территорию для размещения американских военных и, как считает Иран, нанесения ударов по исламской республике.