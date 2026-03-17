ГАИ усилила контроль за автобусами в Минске

Чтобы каждая поездка по городу была спокойной, предсказуемой и безопасной для всех, кто пользуется общественным транспортом. В Минске усилен контроль за автобусами. По 18 марта столичная Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие, которое должно выявить и предупредить нарушения среди перевозчиков пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инспекторы работают на маршрутах с раннего утра. В центре внимания – техническое состояние автобусов, исправность систем безопасности и то, как водители соблюдают правила дорожного движения. Но проверяют не только их.

Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Также инспекторами будет осуществляться контроль за соблюдением водителями иных транспортных средств правил предоставления преимуществ маршрутному транспорту и правомерностью их движения по полосам, предназначенных для общественного транспорта.

Дополнительно для реализации цели профилактического мероприятия применяются ресурсы Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как водители, так и должностные лица, ответственные за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении.

Безопасность – это не только работа ГАИ. Пассажирам напоминают, что в автобусе важно держаться за поручни. Резкое торможение может произойти в любой момент, и именно такие ситуации чаще всего приводят к травмам. Если человек все же пострадал, нужно сообщить об этом водителю. Он обязан передать информацию в ГАИ и при необходимости вызвать скорую.