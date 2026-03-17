Прямой эфир

ГАИ усилила контроль за автобусами в Минске

17 марта 2026 06:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чтобы каждая поездка по городу была спокойной, предсказуемой и безопасной для всех, кто пользуется общественным транспортом. В Минске усилен контроль за автобусами. По 18 марта столичная Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие, которое должно выявить и предупредить нарушения среди перевозчиков пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ усилила контроль за автобусами в Минске-2

Инспекторы работают на маршрутах с раннего утра. В центре внимания – техническое состояние автобусов, исправность систем безопасности и то, как водители соблюдают правила дорожного движения. Но проверяют не только их.

ГАИ усилила контроль за автобусами в Минске-4

Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Также инспекторами будет осуществляться контроль за соблюдением водителями иных транспортных средств правил предоставления преимуществ маршрутному транспорту и правомерностью их движения по полосам, предназначенных для общественного транспорта. 

Дополнительно для реализации цели профилактического мероприятия применяются ресурсы Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как водители, так и должностные лица, ответственные за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении.

Безопасность – это не только работа ГАИ. Пассажирам напоминают, что в автобусе важно держаться за поручни. Резкое торможение может произойти в любой момент, и именно такие ситуации чаще всего приводят к травмам. Если человек все же пострадал, нужно сообщить об этом водителю. Он обязан передать информацию в ГАИ и при необходимости вызвать скорую.

# ГАИ # Дорожное движение

Другие новости рубрики

Все новости
Иран обнародовал масштабы последствий атак США и Израиля
17 марта 2026 06:20

Иран обнародовал масштабы последствий атак США и Израиля

Белорусы смогут посещать Оман без виз
17 марта 2026 06:16

Белорусы смогут посещать Оман без виз

Белорусов ждут изменения в законодательстве о дорожной деятельности
17 марта 2026 06:13

Белорусов ждут изменения в законодательстве о дорожной деятельности