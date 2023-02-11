Автопарк службы скорой помощи Беларуси пополнился 12 машинами. Дмитрий Пиневич рассказал подробности

Новости Беларуси. Автомобильный парк службы скорой помощи Беларуси пополнился 12 машинами. Все они отечественного производства, изготовлены на Минском автозаводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работать на них будут медики Лиды, Пинска, Барановичей и столицы. Кареты скорой укомплектованы всем необходимым оборудованием. Оснащение велось с учетом опыта во время пандемии. Так, отделка салона выполнена из особых материалов, которые способны выдержать глубокую санитарную обработку. Обновление парка скорых – это совместная инициатива Минздрава и Банка развития.

Александр Егоров, председатель правления Банка развития Беларуси:

Эти машины будут служить на благо страны, на благо людей. Это то, что касается каждого из нас, – медицина. И мы уверены, что эта помощь будет очень важна для Республики Беларусь и прежде всего для граждан Республики Беларусь.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Мы выбирали как один из элементов сотрудничества с Банком развития, мы определялись с тем, что это не просто какая-то разовая помощь, разовая какая-то поставка оборудования. Это должно быть системно и долго. Сегодня мы говорим о том, что мы разработаем еще одну перспективную модель – это автомобиль, на котором будет развернут передвижной медицинский комплекс. Будет также закупаться за счет республиканского бюджета в рамках поручения правительства.