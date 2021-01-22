«Студенческие проездные, как в нашу молодость». Что предложили многодетные родители на диалоговой площадке в Несвиже?

Новости Беларуси. 22 января в Несвиже прошел открытый диалог с многодетными родителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встречу пригласили 20 семей из всех регионов страны. Это мамы и папы троих и более детей. Пары не скрывали: да, поддержка государства колоссальная. Но есть нюансы, на которые можно обратить внимание. Что же волнует родителей и какие приоритеты в семейной политике у государства? Репортаж Юлии Стриго.

Юлия Стриго, корреспондент:

Сегодня в дискуссии принимают участие многодетные родители со всей страны. Диалог в Несвиже – это заключительный этап серии подобных встреч, которые проходили последние два месяца в регионах. Его цель понятна и проста. Семейным ценностям в Беларуси всегда уделялось огромное внимание. В начале года самое время выбрать новые пути господдержки, при этом сохранив уже полученный результат.

22 января в Несвиж приехали 19 супружеских пар, воспитывающих трех и более детей. В этот раз свое самое дорогое они оставили дома, ведь разговор предстоит серьезный: обсуждение действующих мер по поддержке многодетных и анализ предложений по их расширению. В начале диалога были озвучены финансовые резервы на 2021 год. Ирина Костевич рассказала, сколько бюджетных денег выделено на льготы для многодетных семей

Встреча с самого начала приняла формат диалога. Советы и личные предложения родителей просили озвучить представители госорганов. Среди идей: развитие инфраструктуры в сельской местности и доступность детских секций, музыкальных школ и творческих кружков. Непростой вопрос жилья. Получить квартиру с рождением третьего ребенка, конечно, хорошо. Но молодые пары не спешат с детьми, ибо на старте нет собственного угла. А вот семья Никитиных озадачена другим.

Надежда и Николай Никитины, многодетные родители из Гомельской области:

Когда в семье не один, а два и более – а в нашем случае, например, когда вот подрастут девочки, им сейчас 14 будет – четверо студентов, это, конечно, большая сумма. Поэтому, если бы была такая возможность – студенческие проездные, как в нашу молодость, когда мы с мужем были студентами, мы ездили по студенческим проездным. Когда в семье появляется ребенок, чтобы мотивировать семью на появление ребенка. Ведь люди думают не только о том, как он в садик пойдет, как в школу – они же думают, как он получит образование, какое у него будет будущее.

Ирина и Владимир Лесюковы из Могилевской области воспитывают пятерых детей. Старшая дочь уже учится в вузе и проявляет таланты на олимпиадах. Школьники радуют результатами в учебе. Самому маленькому три годика. У родителей свои принципы воспитания, но главный – это сплоченность и поддержка друг друга. Каждый день в семье расписан по часам, которых порою попросту не хватает.

Ирина и Владимир Лесюковы, многодетные родители из Могилевской области:

Все мы знаем, что мама имеет дополнительный выходной день в неделю, причем оплачиваемый. Но это повезло тем мамам, у которых день стабильный – восемь часов. Но у нас же есть мамы, которые работают посменно, то есть 24 часа в сутки, 12 часов в сутки. Или, например, начинают сегодня, а заканчивают завтра. Как работодателю в данный момент поступать? То есть делить сутки, либо сразу предоставлять три выходных? Есть такие шероховатости.