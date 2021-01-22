«Собираемся перебраться всей семьёй». Сотрудники агрокомплекса «Яновичи» получили ключи от квартир

Новости Беларуси. Комплексное развитие сельской местности – одна из основных задач, которую сегодня решают в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возрождать деревню здесь решили сразу по нескольким направлениям: это и модернизация сельхозпредприятий, и улучшение жилищных условий для их сотрудников.

22 января ключи от квартир получили 12 семей, которые трудятся в агрокомплексе «Яновичи» Витебского района. В агрогородке возвели 24-квартирный дом. Виктор Пралич продолжит.

2020-й для агрогородка Яновичи можно назвать временем возрождения. За год здесь реконструировали машинный двор, запустили в работу зерносушильную установку, открыли молочно-товарный комплекс. На нем Светлана Михайлова работает лаборантом. Каждый день приходится добираться из соседнего Лиозненского района, туда и обратно – около двух часов на служебном автобусе. Но скоро это останется в прошлом.

Светлана Михайлова, лаборант агрокомплекса «Яновичи»:

Вот, собираемся перебраться всей семьей. И детишек в школу сюда, и сами на работу. Уже поближе будет. Значит, так должно быть. Судьба преподносит иногда сюрпризы. Все что ни делается, все к лучшему.

О том, что семью предприятие обеспечит жильем, первым узнал муж Светланы Константин. Признается: новость была полной неожиданностью. Он также работает в агрокомплексе – механизатором. Сейчас готовит технику к весенне-полевым работам и с нетерпением ожидает переезда в новое жилье.

Константин Михайлов, тракторист-машинист агрокомплеса «Яновичи»:

А так все устраивает. Работа нормальная, начальство относится хорошо. Платят тоже хорошо.

Вместе с семьей Михайловых ключи от квартир получили и их коллеги. Это и ветврачи, и механизаторы – все те, кто связал свою жизнь с нелегким трудом в сельском хозяйстве.

Яна Василенко, жительница агрогородка Яновичи:

Раньше было мало работы здесь. Мало было структур, куда можно устроиться. Сейчас все расстраивается. Рабочих мест больше, чем было. И все сделано для людей. Здесь проще, лучше. Здесь родились, здесь и будем жить.

В доме 24 квартиры. Сегодня его заселили наполовину. Построен он хозспособом – специалистами самого предприятия, благодаря чему удалось значительно сэкономить на стоимости.

Виктор Пралич, корреспондент:

Новостройка стала настоящим украшением агрогородка Яновичи. Здесь все в шаговой доступности: школа, банк, а буквально через дорогу возводят еще один современный магазин.

Яновичи – пример комплексного развития сельских территорий. Создать рабочее место мало, жилье и инфраструктура – вот надежный якорь.

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:

Тогда мы закрепляем на этих территориях людей. Тех, которые будут действительно не временными работниками, а постоянными. Которые будут радеть за свое производство, болеть, переживать, работать качественно. Создавать благо не только для себя, но для будущего.