Ирина Костевич рассказала, сколько бюджетных денег выделено на льготы для многодетных семей

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Мы попытались оценить даже эти льготы. Вот на 2021 год основные только направления – это более 5 миллиардов рублей. 2,5 миллиарда – это пособия семьям, воспитывающим детей. И самое серьезное, значимое пособие, мы все понимаем, это пособие ежемесячное по уходу за ребенком в возрасте до трех лет (почти 1,5 миллиарда). Важное направление – это семейный капитал. Такая мера поддержки, как льготное питание деткам – об этом тоже нельзя не говорить – это более 420 миллионов рублей. Ну и, конечно же, оздоровление, здоровье наших деток – опять же, более 190 миллионов рублей предусмотрено на этот год на оздоровление наших детишек.