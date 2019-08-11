Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться

Новости Беларуси. Скоро школа. Кажется, этих двух слов достаточно, чтобы обозначить тему следующего сюжета. Но если углубиться, то все отнюдь не так просто, как дважды два, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Собираем ребёнка в школу вместе с Юлией Огневой. Показываем образы для мальчика: бюджетный и дорогой И это мы ведем речь только о подготовке, львиная доля которой – выбор одежды, обуви, канцелярских товаров. Родители, которые ведут детей в школу не первый год, – калачи уже тертые, знают, что почем и где можно сэкономить. Но еще раз напомнить основные секреты будет не лишним. Репортаж Ирины Недобоевой.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Своего шестиклашку мне нужно по-полной экипировать к новому учебному году. Что почем? И как не нанести серьезный удар по семейному бюджету? Обо всем по порядку. Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели Шоппинг с ребенком тот еще квест. А когда список покупок превышает 10-пунктовый рубеж, слаженность и четкий маршрут просто необходимы. И тут, как в мультфильме: «Лучше день потерять, а потом за 5 минут долететь». Чтобы не купить лишнего, но при этом не упустить главного. Кто, как не классный руководитель, поможет.

Дневник, 10 тетрадей в клеточку и 10 тетрадей в линеечку. Обязательно ручки и карандаши. Сюда же обложки для учебников и тетрадей, ластик, точилка, линейка, пенал... Перечень канцтоваров приличный. Но без них учебный процесс невозможен.

Олеся Луговцова, классный руководитель 6 «А» класса Могилевской гимназии № 3:

Первое сентября – это такой парад, выставка, демонстрация друг другу, как меня собрали в школу. А если у тебя чего-то нет, то, возможно, тебя не так любят родители. Это очень неправильно. Очень много вещей, которые родители приобретают для ребенка в школу, являются лишними. Их неоправданно много и это очень весомо для кошелька. В отделах канцелярских товаров остановиться на главном – та еще задачка. Вот уж где правда, моим родителям собрать меня к школе было гораздо проще.

Ирина Недобоева:

В отделе канцтоваров глаза разбегаются. Есть цены демократичные, а есть просто космос. Но выбирать-то надо.

Кроме письменных принадлежностей не стоит забывать об уроках труда и рисования.

Светлана Боровцова, заведующая секцией канцтоваров Могилевского центрального универмага:

Альбом для рисования. Для трудов понадобится цветная бумага и цветной картон. Это минимум, который необходим для школы. Родителям первоклашек придется увеличить вес корзины веером из цифр и букв. А вот старшеклассникам в процессе учебы список покупок дополнят преподаватели. Светлана Боровцова:

Родители должны понимать, что в процессе учебного года нам придется еще немножко раскошелиться. В отделе канцтоваров, купив весь минимум писчих принадлежностей, по чеку – 50 рублей. И эта сумма – без излишеств. Тетради в мягкой обложки, простые шариковые ручки и карандаши. Вот тут не позавидую мамам девчонок, ведь канцтовары с блестками и декором, на которые так падки ученицы, обойдутся на порядок дороже. Теперь идем за рюкзаком.

Ольга Малашенко, заведующая секцией галантерейных товаров Могилевского центрального универмага:

Можно предложить твердую, ортопедическую спинку. Если врач-ортопед рекомендует, то это самый подходящий вариант. Лучше, конечно, чтобы замочки были надежными.

За рюкзак нам пришлось оставить в отделе с учетом скидки 65 рублей. За модели попроще просят 30. А вот люксовые варианты перешагивают 100-рублевый рубеж. Собрать в школу вместе. Волонтёры помогают сиротам и многодетным семьям подготовиться к 1 сентября

Ольга Малашенко:

Надо четко понимать, что вы хотите: либо какую-то трендовую вещь, какой-то бренд, либо белорусский производитель, который нисколько не хуже по качеству, но его цена будет значительно ниже. Выбирать костюм и рубашку мы поехали в фирменный магазин. Проверенный десятилетиями белорусский производитель, которому доверяют белорусские мамы. Натуральные ткани и модный крой.

Оксана Гайкова, заведующая секцией магазина:

Я бы вам предложила модели из серии City Life. И если с первого по пятый классы при выборе костюма мой сын полностью доверял моим предпочтениям, шестикласснику свои вкусы уже особо не навяжешь.



Назар Недобоев:

Синий ничего такой. В черном слишком брюки широкие. А вот клетка мне очень понравилась. Брюки удобные и все по фэншуй.

Оксана Гайкова:

Это городской стиль для ребят, в котором будет комфортно и интересно. Пиджачок-клеточка. Отделка на воротнике на налокотниках. Укороченный пиджак, линия рукава тоже должна быть укорочена. Модный школьник.

Елена Нескоромная, товаровед:

Возьмем, к примеру, комплект школьника. Пиджак, в среднем, стоит 80 рублей, брюки – 40, сорочка – 25, галстук – 10. Общая сумма – от 110 до 150 рублей. Чтобы костюмчик сидел, как надо, к нему придется подобрать и обувь. И тут снова мучительный выбор.

Предлагаю классическую модель. Натуральная кожа, удобная ортопедическая стелька.

Это спортивная модель. Вы ее можете обуть как с классическим, так и со спортивным костюмом. Также предложу легкие мокасины. Модные нынче мокасины пришлось сразу вычеркнуть из списка. Такой фасончик на каждый день ортопеды не рекомендуют.

Наталья Шилец, заместитель заведующей обувной секцией Могилевского центрального универмага:

При выборе детской обуви в первую очередь главный акцент нужно делать на натуральном. Натуральная кожа, ортопедическая стелька и минимум 2 см каблук – во избежание развития плоскостопия у ребенка. В первую очередь, родители обращают внимание, из какого сырья изготовлена обувь, второе – удобство и третье – цена. За пару туфель – плюс 50 рублей к общему чеку покупок. Все пункты в списке вычеркнуты. А значит, ребенок к школе готов.

Ольга Малашенко:

Средний чек в нашем магазине составит около 210 рублей. В него войдет обувь, школьная форма, портфель, канцтовары. Все самое необходимое, что нужно для начала учебного года. Считаем общую сумму нашего чека. Канцтовары – 50 рублей. Столько же за туфли. За рюкзак мы отдали 65 рублей. И в 150 рублей обошлись костюм с рубашкой.

Итого: 315 рублей. В заявленные 210 рублей мы не вложились. Хоть и покупали все, вроде, без излишеств.

На качество я изначально обращаю внимание. Все можно купить по нормальной цене.

В первую очередь, что ребенку нравится. Потом смотрю, чтобы он был качественный, легкий. И потом уже думаю о цене.

Чтобы цена и качество соответствовали.