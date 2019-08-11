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Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться

11 августа 2019 17:36
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Новости Беларуси. Скоро школа. Кажется, этих двух слов достаточно, чтобы обозначить тему следующего сюжета. Но если углубиться, то все отнюдь не так просто, как дважды два, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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И это мы ведем речь только о подготовке, львиная доля которой – выбор одежды, обуви, канцелярских товаров. Родители, которые ведут детей в школу не первый год, – калачи уже тертые, знают, что почем и где можно сэкономить. Но еще раз напомнить основные секреты будет не лишним.

Репортаж Ирины Недобоевой.

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-1

Ирина Недобоева, корреспондент:
Своего шестиклашку мне нужно по-полной экипировать к новому учебному году. Что почем? И как не нанести серьезный удар по семейному бюджету? Обо всем по порядку.

Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели

Шоппинг с ребенком тот еще квест. А когда список покупок превышает 10-пунктовый рубеж, слаженность и четкий маршрут просто необходимы. И тут, как в мультфильме: «Лучше день потерять, а потом за 5 минут долететь». Чтобы не купить лишнего, но при этом не упустить главного. Кто, как не классный руководитель, поможет.

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-4

Дневник, 10 тетрадей в клеточку и 10 тетрадей в линеечку. Обязательно ручки и карандаши.

Сюда же обложки для учебников и тетрадей, ластик, точилка, линейка, пенал... Перечень канцтоваров приличный. Но без них учебный процесс невозможен.

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-7

Олеся Луговцова, классный руководитель 6 «А» класса Могилевской гимназии № 3:
Первое сентября – это такой парад, выставка, демонстрация друг другу, как меня собрали в школу. А если у тебя чего-то нет, то, возможно, тебя не так любят родители. Это очень неправильно. Очень много вещей, которые родители приобретают для ребенка в школу, являются лишними. Их неоправданно много и это очень весомо для кошелька.

В отделах канцелярских товаров остановиться на главном – та еще задачка. Вот уж где правда, моим родителям собрать меня к школе было гораздо проще.

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-10

Ирина Недобоева:
В отделе канцтоваров глаза разбегаются. Есть цены демократичные, а есть просто космос. Но выбирать-то надо.

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-13

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-15

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-17

Кроме письменных принадлежностей не стоит забывать об уроках труда и рисования.

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-20

Светлана Боровцова, заведующая секцией канцтоваров Могилевского центрального универмага:
Альбом для рисования. Для трудов понадобится цветная бумага и цветной картон. Это минимум, который необходим для школы.

Родителям первоклашек придется увеличить вес корзины веером из цифр и букв. А вот старшеклассникам в процессе учебы список покупок дополнят преподаватели.

Светлана Боровцова:
Родители должны понимать, что в процессе учебного года нам придется еще немножко раскошелиться.

В отделе канцтоваров, купив весь минимум писчих принадлежностей, по чеку – 50 рублей. И эта сумма – без излишеств. Тетради в мягкой обложки, простые шариковые ручки и карандаши. Вот тут не позавидую мамам девчонок, ведь канцтовары с блестками и декором, на которые так падки ученицы, обойдутся на порядок дороже. Теперь идем за рюкзаком.

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-23

Ольга Малашенко, заведующая секцией галантерейных товаров Могилевского центрального универмага:
Можно предложить твердую, ортопедическую спинку. Если врач-ортопед рекомендует, то это самый подходящий вариант. Лучше, конечно, чтобы замочки были надежными.

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-26

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-28

За рюкзак нам пришлось оставить в отделе с учетом скидки 65 рублей. За модели попроще просят 30. А вот люксовые варианты перешагивают 100-рублевый рубеж.

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Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-31

Ольга Малашенко:
Надо четко понимать, что вы хотите: либо какую-то трендовую вещь, какой-то бренд, либо белорусский производитель, который нисколько не хуже по качеству, но его цена будет значительно ниже.

Выбирать костюм и рубашку мы поехали в фирменный магазин. Проверенный десятилетиями белорусский производитель, которому доверяют белорусские мамы. Натуральные ткани и модный крой.

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-34

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-36

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-38

Оксана Гайкова, заведующая секцией магазина:
Я бы вам предложила модели из серии City Life.

И если с первого по пятый классы при выборе костюма мой сын полностью доверял моим предпочтениям, шестикласснику свои вкусы уже особо не навяжешь.

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-41

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-43


Назар Недобоев:
Синий ничего такой. В черном слишком брюки широкие. А вот клетка мне очень понравилась. Брюки удобные и все по фэншуй.

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-45

Оксана Гайкова:
Это городской стиль для ребят, в котором будет комфортно и интересно. Пиджачок-клеточка. Отделка на воротнике на налокотниках. Укороченный пиджак, линия рукава тоже должна быть укорочена. Модный школьник.

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-48

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-50

Елена Нескоромная, товаровед:
Возьмем, к примеру, комплект школьника. Пиджак, в среднем, стоит 80 рублей, брюки – 40, сорочка – 25, галстук – 10. Общая сумма – от 110 до 150 рублей.

Чтобы костюмчик сидел, как надо, к нему придется подобрать и обувь. И тут снова мучительный выбор.

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-53

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-55

Предлагаю классическую модель. Натуральная кожа, удобная ортопедическая стелька.

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-58

Это спортивная модель. Вы ее можете обуть как с классическим, так и со спортивным костюмом.

Также предложу легкие мокасины.

Модные нынче мокасины пришлось сразу вычеркнуть из списка. Такой фасончик на каждый день ортопеды не рекомендуют.

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-61

Наталья Шилец, заместитель заведующей обувной секцией Могилевского центрального универмага:
При выборе детской обуви в первую очередь главный акцент нужно делать на натуральном. Натуральная кожа, ортопедическая стелька и минимум 2 см каблук – во избежание развития плоскостопия у ребенка.

В первую очередь, родители обращают внимание, из какого сырья изготовлена обувь, второе – удобство и третье – цена.

За пару туфель – плюс 50 рублей к общему чеку покупок. Все пункты в списке вычеркнуты. А значит, ребенок к школе готов.


Ольга Малашенко:
Средний чек в нашем магазине составит около 210 рублей. В него войдет обувь, школьная форма, портфель, канцтовары. Все самое необходимое, что нужно для начала учебного года.

Считаем общую сумму нашего чека. Канцтовары – 50 рублей. Столько же за туфли. За рюкзак мы отдали 65 рублей. И в 150 рублей обошлись костюм с рубашкой.

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-64

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-66

Итого: 315 рублей. В заявленные 210 рублей мы не вложились. Хоть и покупали все, вроде, без излишеств.

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-69

На качество я изначально обращаю внимание. Все можно купить по нормальной цене.

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-72

В первую очередь, что ребенку нравится. Потом смотрю, чтобы он был качественный, легкий. И потом уже думаю о цене.

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-75

Чтобы цена и качество соответствовали.

Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться-78

Ирина Недобоева:
Ну, что, Назар, все купили? Рюкзак купили. Обувь, костюм, канцтовары. Получается, к школе готовы. Хочешь в школу?

Назар Недобоев:
Ну, не особо. Но по друзьям соскучился.

Ирина Недобоева:
Получается, школьная миссия выполнена.

# Подготовка к школе # общество # Ирина Недобоева # Ольга Малашенко # Наталья Шилец # Елена Нескоромная # Оксана Гайкова # Назар Недобоев # Фотофакт

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