Собрать в школу вместе. Волонтёры помогают сиротам и многодетным семьям подготовиться к 1 сентября

Новости Беларуси. Собирать школьные портфели всем тем, кому нужна поддержка, в Беларуси стала доброй традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году помогать подготовиться к 1 сентября школьникам будет целая армия волонтёров. Привлечь белорусов к благотворительности взялись сразу несколько общественных организаций.

В ближайшие недели приобщиться к общему делу можно будет в большинстве крупных торговых объектов страны. Первые пункты добрых дел уже заработали в Гомеле.

Все желающие могут приобрести и оставить здесь канцелярские товары, спортивные принадлежности, развивающие игры, учебные пособия, школьную одежду или обувь. Каждая вещь найдёт того, кто в ней действительно нуждается, ещё до 1 сентября.

Максим Горобец, участник акции:

Да, это наше будущее. Обязаны помогать тем, кто оказался в сложной ситуации.

Жанна Жданович, заместитель начальника главного управления образования Гомельского облисполкома:

Мы знаем, что сумма приличная – от 500 рублей и выше – нужно для того, чтобы собрать детей. В первую очередь в зоне внимания – дети-сироты. В Гомельской области их свыше 3,5 тысяч. И, конечно, многодетные семьи, которым хотелось бы оказать содействие.