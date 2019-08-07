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Собрать в школу вместе. Волонтёры помогают сиротам и многодетным семьям подготовиться к 1 сентября

07 августа 2019 07:39
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Новости Беларуси. Собирать школьные портфели всем тем, кому нужна поддержка, в Беларуси стала доброй традицией,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собрать в школу вместе. Волонтёры помогают сиротам и многодетным семьям подготовиться к 1 сентября-1

В 2019 году помогать подготовиться к 1 сентября школьникам будет целая армия волонтёров. Привлечь белорусов к благотворительности взялись сразу несколько общественных организаций.

Собрать в школу вместе. Волонтёры помогают сиротам и многодетным семьям подготовиться к 1 сентября-4

В ближайшие недели приобщиться к общему делу можно будет в большинстве крупных торговых объектов страны. Первые пункты добрых дел уже заработали в Гомеле.

Собрать в школу вместе. Волонтёры помогают сиротам и многодетным семьям подготовиться к 1 сентября-7

Все желающие могут приобрести и оставить здесь канцелярские товары, спортивные принадлежности, развивающие игры, учебные пособия, школьную одежду или обувь. Каждая вещь найдёт того, кто в ней действительно нуждается, ещё до 1 сентября.

Собрать в школу вместе. Волонтёры помогают сиротам и многодетным семьям подготовиться к 1 сентября-10

Максим Горобец, участник акции:
Да, это наше будущее. Обязаны помогать тем, кто оказался в сложной ситуации.

Собрать в школу вместе. Волонтёры помогают сиротам и многодетным семьям подготовиться к 1 сентября-13

Жанна Жданович, заместитель начальника главного управления образования Гомельского облисполкома:
Мы знаем, что сумма приличная – от 500 рублей и выше – нужно для того, чтобы собрать детей. В первую очередь в зоне внимания – дети-сироты. В Гомельской области их свыше 3,5 тысяч. И, конечно, многодетные семьи, которым хотелось бы оказать содействие.

Собрать в школу вместе. Волонтёры помогают сиротам и многодетным семьям подготовиться к 1 сентября-16

Следующий этап состоится накануне Дня знаний. Собранные портфели в торжественной обстановке обретут своих маленьких хозяев. Желающие купить и вручить ранец лично могут обратиться в любой отдел образования и оказать помощь адресно, конкретному ребёнку.

# Подготовка к школе # общество # Максим Горобец # Жанна Жданович # Фотофакт

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