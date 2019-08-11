«Эти вещества дают мнимую свободу». Как в Беларуси предотвращают и лечат наркоманию?

Новости Беларуси. Даже думать об этой теме страшно, не говоря о том, чтобы столкнуться лицом к лицу. С наркоманом. Но страх не победит понимания того, насколько важно рассказывать, показывать примеры – как было, как стало и как могло бы быть. Или не быть.

Каждый выбирает по себе. И сложно переломить ситуацию, если нет желания. Но пытаться все равно нужно. Ведь в каждом конкретном случае речь о человеческой жизни, дороже которой нет ничего, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Репортаж Дмитрия Бояровича.

Не у всех получается «слезть» с иглы. В Беларуси 88 тысяч наркоманов. Население целого города. И это только официальные цифры.

Я употреблял и героин, и кокаин, и амфетамины. Эти вещества дают мнимую свободу. И человек постоянно хочет пребывать в этой свободе. Он прячется вместо того, чтобы преодолевать трудности.

Масла в огонь подливают фильмы. Во многих наркотики – это красиво. А если в кадре их принимают звездные актеры, на лицо эффект доверия. Зритель часто ассоциирует себя с героем картины – успешным и здоровым.

Лет, наверное, с 16 употребляла. Первые пробы был героин, а все остальное время – метадон. Все наркопотребители на тот момент были хорошо одеты. Вот я вижу наркомана – он нормальный, он при деньгах, он хорошо выглядит и так далее.

А эти фото далеки от кинокартин. На них – жизнь. А точнее, то, что делает с человеком зависимость. Их не показывают в рекламе и вряд ли – на встречах со школьниками. Но вот так, в лучшем случае, заканчивается любая история, связанная с наркотиками.

Юлия, консультант БОО «Позитивное движение»:

Люди, которые употребляют наркотики... Ни на одного не подействовало «наркотики – это плохо». Мы живем уже в XXI веке и говорить о наркотиках нужно с другой точки зрения. Не эти страшные шприцы или умирающие люди, а может быть на личных историях.

Консультации по проблемам, связанным с наркотиками, в Беларуси оказывают несколько ресурсов, но ими пользуются, когда, грубо говоря, уже поздно. Предотвращают беду лишь в единичных случаях.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

А этот с виду обычный белый микроавтобус зачастую появляется в разных частях города. Это передвижной консультативный центр. Сюда за помощью приходят те, кому она очень необходима.

Здесь же раздают чистые шприцы и презервативы, чтобы предотвратить худшее. А если сомнения все же есть – сделают тест на ВИЧ. Каждый день сюда приходят и новички. Их приводят «аутричи», то есть те, кто завязал.

Анатолий Поспелов, старший социальный работник БОО «Позитивное движение»:

Любой желающий может к нам обратиться анонимно и получить соответствующую необходимую помощь. В среднем, каждый мобильный пункт обслуживает около 20-30 наркопотребителей в день. Иногда эта цифра может доходить и до 100. Что делать, если вы заподозрили, что ребёнок употребляет наркотики? Сколько и как ни говорили бы о наркотиках, решение – что делать со своей жизнью – принимает сам человек. Только вот хэппи-энд в жизни случается далеко не всегда.