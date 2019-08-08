Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели

Новости Беларуси. Новый учебный год не за горами не только для новоиспеченных студентов, но и для десятков тысяч школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому сейчас самое время заняться подготовкой.

Тем более, что сделать это сегодня совсем несложно – ассортимент канцтоваров и ученической формы с каждым годом расширяется. С участниками предшкольной суеты пообщалась Оксана Семашко.

За покупками к школе и не только семья Карпович отправилась заранее. Решили сэкономить время. Для своих детей они набрали целую корзину.

Татьяна Карпович:

Готовимся не только к школе, но и к детскому саду. У нас ещё двое детей, поэтому нас в три раза больше всех: и альбомчиков, и красок и много всего. Ярослав Карпович:

Хочу получить образование и устроиться на вполне комфортную работу.

Виталий Карпович:

Папе остаётся только зарабатывать и желать успехов своим детям в обучении.

Сегодня мы заглянули в один из крупнейших магазинов Минска. Сейчас там скидки 25 %. И это ценят не столько самые скрупулёзные покупатели – дети, сколько их родители. Собираем ребёнка в школу вместе с Юлией Огневой. Показываем образы для мальчика: бюджетный и дорогой В канцтоварах сейчас берут, в основном, дневники и тетради.

Последних, кстати, больше 60 разновидностей.

Светлана Гусева:

Готовлюсь потихонечку. Как раз в дни скидок прихожу, потому что за один день выбрать очень сложно всё. Вот уже второй раз приходим. Старшего, в принципе, уже ко второму классу подготовили. Осталось тетрадей прикупить.

Алёна Красавина:

Я иду в первый класс. Хочу очень сильно в школу. Мы пришли сегодня с мамой купить все принадлежности.

Весьма демократичные цены есть и на костюмы. В дни скидок можно приобрести сразу два на сменку по цене одного. Почему выгоднее собирать ребёнка в школу в августе? Особым спросом пользуется одежда с национальным орнаментом.

Оксана Семашко, СТВ:

Подготовка к школе и связанные с этим хлопоты уже постепенно настраивают детей к новому учебному году. Да и сама примерка строгого костюма делает ребёнка более дисциплинированным.

Школьную форму можно выбрать на свой цвет и вкус. Очевидно, по рядам в магазинах выросла конкуренция среди производителей.

Анастасия Мурач, товаровед магазина:

Очень актуальны в этом сезоне юбки для девочки, а также сарафаны-плиссе. Также обновился ассортимент по мальчику. Очень популярны брюки без стрелок, типа джинс. В основном, синие.

Специально к новому учебному году на одном из ведущих предприятий страны по пошиву деловых костюмов выпустили новую линейку одежды для школьников.

Укороченные модели и необычные рукава – всё, чтоб силуэты были максимально элегантными, а главное – понравились юным умникам и умницам.

Елена Нескоромная, товаровед магазина:

Очень много костюмов у нас, пиджаков, брюк, жилеток. Как классические, так и кэжуал, разных цветов. Ассортимент хороший: от первого класса до выпускников.

Обновлять гардероб школьника, родители считают, надо с умом и с пользой для здоровья ребёнка. Выбирают натуральное – хлопок и кожу. Ведь детям в форме находиться целый день от первых уроков до поздних кружков и секций по интересам.

Сергей Коптюх:

Пришли купить блузочки, пару юбочек. Выбор, конечно, огромный, но хотелось бы, знаете, чтоб понатуральнее было. Хлопка побольше.

Анна Шитикова:

Стараюсь выбирать только натуральные ткани, потому что это, конечно, удобнее, по себе знаю. А для ребёнка тем более. Ей надо, чтоб было удобно, уютно.