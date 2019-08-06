Собираем ребёнка в школу вместе с Юлией Огневой. Показываем образы для мальчика: бюджетный и дорогой

Валерия Борисевич, СТВ:
С важной миссией мы бороздим столичные торговые центры в поисках самого классного костюма для школьника. Вместе с Юлией Огневой и Владом мы подберем два образа: самый дорогой и самый бюджетный.
Валерия Борисевич, СТВ:
С важной миссией мы бороздим столичные торговые центры в поисках самого классного костюма для школьника. Вместе с Юлией Огневой и Владом мы подберем два образа: самый дорогой и самый бюджетный.
Юлия Огнева, ведущая СТВ:
Выберите нам самый красивый и самый дорогой костюм.
Вот такой у нас парень получился. Пиджак сел хорошо, брючки – там есть вопросы, но в целом жить, наверное, можно.
Обувь, мне кажется, удобная и то, что для ребенка.
Валерия Борисевич:
Очень стильная и современная модель. Этот замечательный модный лук обошелся нам в 504 белорусских рубля.
Цена такой жилетки 85 рублей.
Классические брючки на мальчика стоят 85 рублей – это еще дешево для новой коллекции. Пиджак у нас стоит 129 рублей, тоже новая коллекция. Ремешки по 23 рубля.
Юлия Огнева:
Появляется немного цвета и уже ребенок совершенно другой. Вот это очень нравится.
Валерия Борисевич:
Бюджетный вариант для школьника. Обратите внимание на ценник – 30 рублей. К примеру, вот такой ремень будет стоить 14 рублей. Классические брюки стоят 35-95 рублей. Жилетка – 25 рублей. 143 рубля – за все: и за брюки, и за пиджак.
Юлия Огнева:
Посмотреть здесь то, что сегодня представлено, по сравнению с прошлым годом, вот я помню собирала ребенка, сейчас все гораздо шире и даже по цветам, я смотрю, более интересно. Мне кажется, что сейчас не составит никакой проблемы собрать ребенка.