«Это был мой 15-й раз в Новинках». Чувства парня, который 10 лет употреблял наркотики

Новости Беларуси. В Беларуси 88 тысяч наркоманов. Население целого города. И это только официальные цифры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Егор:

Первый раз я попробовал, когда было мне 17 лет. Все сверстники уже начали употреблять. И вот в сложный момент встретил их, на душе было тяжело. И вот легкий выход такой предложили мне – мгновенного удовольствия какого-то и забывания проблем. Мы переходили на более тяжелые препараты – мак, героин. Они вызывали физическую зависимость. Мне со временем было плохо, ломки появлялись.

Страх, боль и безысходность. Еще недавно они были единственными чувствами, которые испытывал Егор. Парень «сидел» на наркотиках больше 10 лет. Потеря работы, развод, тюремный срок. Годы зависимости не прошли бесследно… Что делать, если вы заподозрили, что ребёнок употребляет наркотики?

Егор:

Я помню отчетливо: каждое утро ты просыпаешься, и смерть – это не худший вариант был бы. Попыток взять себя в руки было очень много. Мне уже никто не хотел помогать. И я сам к этому пришел, что так больше не хочу жить. Тогда я обратился за помощью. Это был мой 15-й раз в Новинках. Я там был завсегдатаем.