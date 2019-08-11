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Что делать, если вы заподозрили, что ребёнок употребляет наркотики?

11 августа 2019 17:12
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Новости Беларуси. Консультации по проблемам, связанным с наркотиками, в Беларуси оказывают несколько ресурсов, но ими пользуются, когда, грубо говоря, уже поздно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Что делать, если вы заподозрили, что ребёнок употребляет наркотики?-1

О таких случаях спрашиваем у сотрудника службы доверия. Из-за условий анонимности мы не раскрываем место, где принимают звонки, а также имени психолога. По его опыту, беспокойство за близкого, как это ни странно, чаще проявляют не родители.

Что делать, если вы заподозрили, что ребёнок употребляет наркотики?-4

Очень часто не родители задают вопросы, а бабушки и дедушки. Они переживают за своих внуков и говорят: «Мне кажется, что мой внук принимает какие-то препараты». Мы обычно всегда советуем – просто общайтесь, разговаривайте. Нужно, чтобы разговаривал именно родитель – мать или отец.

Что делать, если вы заподозрили, что ребёнок употребляет наркотики?-7

Психологи советуют: нельзя давить на человека, который, как вам кажется, начал принимать наркотики. Осуждение лишь ухудшит ситуацию.

Что делать, если вы заподозрили, что ребёнок употребляет наркотики?-10

Леонид Мухля, консультант РОО «Матери против наркотиков»:
Первое, что нужно сделать родителю – успокоиться. И чтобы он конструктивно подошел к ребенку: не с позиции агрессии, обвинения, а с позиции поддержки.

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# Наркотики # общество # Леонид Мухля # Фотофакт

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