Что делать, если вы заподозрили, что ребёнок употребляет наркотики?

Новости Беларуси. Консультации по проблемам, связанным с наркотиками, в Беларуси оказывают несколько ресурсов, но ими пользуются, когда, грубо говоря, уже поздно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Консультации по проблемам, связанным с наркотиками, в Беларуси оказывают несколько ресурсов, но ими пользуются, когда, грубо говоря, уже поздно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
О таких случаях спрашиваем у сотрудника службы доверия. Из-за условий анонимности мы не раскрываем место, где принимают звонки, а также имени психолога. По его опыту, беспокойство за близкого, как это ни странно, чаще проявляют не родители.
Очень часто не родители задают вопросы, а бабушки и дедушки. Они переживают за своих внуков и говорят: «Мне кажется, что мой внук принимает какие-то препараты». Мы обычно всегда советуем – просто общайтесь, разговаривайте. Нужно, чтобы разговаривал именно родитель – мать или отец.
Психологи советуют: нельзя давить на человека, который, как вам кажется, начал принимать наркотики. Осуждение лишь ухудшит ситуацию.
Леонид Мухля, консультант РОО «Матери против наркотиков»:
Первое, что нужно сделать родителю – успокоиться. И чтобы он конструктивно подошел к ребенку: не с позиции агрессии, обвинения, а с позиции поддержки.
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