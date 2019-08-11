Что делать, если вы заподозрили, что ребёнок употребляет наркотики?

Новости Беларуси. Консультации по проблемам, связанным с наркотиками, в Беларуси оказывают несколько ресурсов, но ими пользуются, когда, грубо говоря, уже поздно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О таких случаях спрашиваем у сотрудника службы доверия. Из-за условий анонимности мы не раскрываем место, где принимают звонки, а также имени психолога. По его опыту, беспокойство за близкого, как это ни странно, чаще проявляют не родители.

Очень часто не родители задают вопросы, а бабушки и дедушки. Они переживают за своих внуков и говорят: «Мне кажется, что мой внук принимает какие-то препараты». Мы обычно всегда советуем – просто общайтесь, разговаривайте. Нужно, чтобы разговаривал именно родитель – мать или отец.