Собака начинает подвывать, кошка – подмяукивать, а попугай – пританцовывать. Вот как музыка может воздействовать на организм

Музыка – единственное на земле, что любят абсолютно все люди. Сложно представить нашу жизнь без нее. О том, какое огромное влияние она оказывает на наше внутреннее состояние, поведение и даже здоровье, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Видели ролики, наверное, не раз, как под музыку какую-то собака начинает подвывать, подлаивать, кошка – подмяукивать, попугай – пританцовывать. Здесь же вряд ли психоэмоциональное воздействие. Не думает собака: «Я сейчас им спою, – как в мультфильме волк. – Щас спою и мне дадут вкусную косточку». Нет, это биорезонанс идет с какими-то организмами.

Виктор Мазуркевич, психолог, НЛП-практик: Воздействие музыки на человека можно разделить на два механизма – это психоэмоциональная составляющая и эффект биорезонанса. Разделить их очень сильно сложно. Как проявляется биорезонанс, можно определить. Например, проводились эксперименты на растениях и животных. Например, тяжелый рок угнетал рост растений и снижал удои у коров, или вообще коровы прекращали доиться. Классическая музыка в этом плане, наоборот, ускоряла рост растений, повышала надои. Это можно объяснить биорезонансом.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У меня есть информация о воздействии музыки на человека. Понятно, что мы слушаем музыку – расслабляемся, либо наоборот, если это какая-то вечеринка с друзьями, в клубе мы двигаемся. Но вы замечали, что в магазине, когда вы покупаете какой-то товар, продукцию – может быть, это продукты, любо это бутик модной одежды, у нас играет музыка фоновая? Так вот, есть исследования, что это не просто фоновая музыка, а та, которая будет побуждать нас покупать товар. Может быть, Виктор вы это прокомментируете? Как используется музыка не по своему прямому назначению, а в маркетинге?

Виктор Мазуркевич:

Музыка – это мощнейший якорь, сигнал, побуждающий человека к определенным действиям, либо вызывающий определенные психологические состояния. Бывает такая музыка, которая привязывается к нам. С утра мы услышали где-то по радио рекламный ролик какой-то, клип музыка сопровождает. Вы вышли из дома, она у вас в голове крутится, не можете от нее отвязаться. На что бы вы ни отвлекались, все равно она крутится в голове. Нужно быть очень талантливым человеком, композитором, чтобы такие вещи сочинить.