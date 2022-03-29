«Уже передали первую помощь». В Крупках открылся пункт по сбору гуманитарки для беженцев из Украины

Новости Беларуси. В Крупках открылся «Пункт добра». Акция организована для сбора гуманитарной помощи беженцам из Украины и проходит во всех регионах страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Принести вещи первой необходимости можно в любой комитет БРСМ. Наиболее востребованными остаются гигиенические средства: шампуни, жидкое мыло, зубные щетки и влажные салфетки, а также продукты питания и одежда.

Я узнала об этой акции из газеты районной нашей. Принесла вещи, которые в данный момент более нужны детям и взрослым.

Роман Фомин, первый секретарь Крупской районной организации БРСМ:

Мы уже передали первую помощь (это продукты первой необходимости, теплые вещи) в Красный Крест, так как активно с ним сотрудничаем. Наши волонтеры отряда «Доброе сердце», мы регулярно с ними выходим. С 15:00 до 18:00 «Пункт добра» действует в нашем районном комитете БРСМ, также мы в местах массового скопления людей.