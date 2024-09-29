Снова в строю! Чем уникален новый отряд спецназначения «Честь» – пообщались с бойцами

Белорусская армия готова держать оборону. Для этого есть ресурсы и выстроена многоуровневая система защиты, начиная от регулярной армии и заканчивая территориальной обороной и народным ополчением, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Этот механизм должен работать как часы. Вообще, поручено встряхнуть армию и довести ее до идеального состояния. А если нужно, поставить под ружье всех, кто готов сражаться. Резервы есть практически в каждом подразделении силового блока. О вертикали безопасности и главных военных принципах – Глеб Прокофьев.

Бумажные карты и компасы в сторону. Бойцы отряда «Честь» работают исключительно с современными навигационными программами. Да, нынешним добровольцам знания придется подтянуть – многие армейскую карьеру завершили десятки лет назад. Но реалии на поле боя меняются постоянно, и в этом нужно уметь разбираться.

Позывной «Гриб», боец отряда специального назначения «Честь»:

Прогресс не стоит на месте. Техника новая, вооружение новое, но мы это изучаем. И стремимся это полностью выучить, чтобы нам помогло в будущем и на плохие времена. Не дай бог, конечно.

Позывной «Гром», боец отряда специального назначения «Честь»:

Сегодня каждый понимает, что внешнеполитическая и военная обстановка вокруг республики складываются не самым лучшим образом. Единственный способ противостоять любым силам – это быть максимально готовым, максимально заряженным. Ты обязан просто уметь держать в руках оружие и в нужной степени его применить, когда нужно.

Подробности в сюжете. Отряд спецназначения «Честь» не единственный в стране. Подобные формирования созданы во всех силовых структурах МВД. В их состав вошли военнослужащие, ранее проходившие службу во внутренних войсках. Общая численность – более полутора тысяч человек. Это максимально заряженные бойцы, готовые в любой момент встать на защиту страны.

Александр Быков, первый заместитель командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Беларуси:

Когда бойцу или офицеру спецподразделения приходит время покинуть службу, мы делаем все, чтобы спецназовец и дальше мог заниматься любым делом и продолжать приносить пользу государству, ну а в трудную минуту стать плечом к плечу с действующими бойцами.

О том, что мы в шаге от глобального конфликта – и даже больше – ядерного удара – эксперты говорили уже не раз. О том, что надвигается большая опасность, предупреждал и наш Президент. Способы ведения вооруженных конфликтов постоянно меняются, и мы это учитываем. Дроны выполняют различные задания в Вооруженных Силах – от разведки до поражения целей противника. Сейчас проходит очередная модернизация Вооруженных Сил. В центре внимания – беспилотные летательные аппараты, а также способы радиоэлектронной борьбы. Но каким бы ни было оружие главное – это люди, способные защищать свою страну. Оборона выстроена на разных уровнях. Недавно вернулись к народному ополчению и территориальной обороне. Это подспорье для профессиональной и дополнительный уровень защиты для населения. В случае необходимости под ружье встанут сотрудники МЧС и даже охотники.