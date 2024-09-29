О перспективах белорусских хоккеистов и несправедливости на Олимпиаде – поговорили с Дмитрием Басковым

В гостях программы «Сенат» Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию.

Какую управленческую и жизненную школу дает работа в Совете Республики?

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Каждая работа дает определенный опыт. А Совет Республики – это такое место сосредоточения жизненного и профессионального опыта, который не всегда получишь в академических и управленческих школах. Члена Совета Республики избирают не за красивые слова, а именно за тот богатый опыт, в дань уважения и признания того богатого опыта и высокого уровня экспертизы, благодаря которому, собственно, члены Совета Республики и объединяются в команды, и могут дать компетентную оценку тем или иным законопроектам. Что касается лично меня, то я получаю огромное удовольствие, находясь в команде таких опытных людей и имею возможность быстрее адаптироваться и ориентироваться в различных вопросах государственной повестки и социальной сферы. Как правило, я думаю, что никто из сенаторов не анализирует для себя лично, потому что всегда фокус внимания направлен на граждан и на общество в целом. А люди – это и есть основа любого государства. С какими вопросами чаще всего обращаются люди к сенатору?

Дмитрий Басков:

Ну, я уже не раз рассказывал, что ко мне обращаются люди по различного рода вопросам. В основном, конечно, это вопросы социальной сферы, и тут, наверное, очень сложно выделить какое-то из них направление отдельное, потому что буквально по всем вопросам социальной сферы приходят люди. Чаще всего это вопросы нашего законодательства в рамках их непосредственной проблемы. Люди приходят с разными вопросами, даже с простыми личными вопросами, в которые всегда стараешься погрузиться и по возможности решить. И поэтому иногда получается так, что мы прямо на месте, вместе с людьми, буквально одним звонком можем решить эту проблему. Это становится большой радостью для человека, он уходит удовлетворенным. Подробности в интервью. Что на законодательном уровне делается для развития спорта в стране?

Дмитрий Басков:

Есть такое понятие, как социально ориентированное государство, потому что это государство создает огромные возможности для людей заниматься не только профессиональным, но и любительским спортом. Если мы вспомним последние 30 лет, то, наверное, каждый год можно зафиксировать открытие каких-либо объектов спортивной инфраструктуры. Это могут быть и ледовые дворцы, и футбольные площадки, и легкоатлетические манежи, и воркауты, и велосипедные дорожки. Это также подкрепляется и на законодательном уровне. Перспективы белорусских хоккеистов

Дмитрий Басков:

Я могу сказать, что мы сейчас пришли к тому времени, когда те инвестиции в спортивную инфраструктуру начинают давать свои плоды. Поколение детей, хоккеистов, выросших в начале 2000-х, как раз тот период, когда активно мы строили ледовые площадки, сегодня показывает нам очень серьезный результат. Да, может, у нас нет возможности пока проявить себя на международной арене в рамках чемпионата мира по понятным причинам, но мы сегодня можем показать и количественный, и качественный уровень нашей молодежи на драфте НХЛ. То есть такого в истории никогда не было. Мы бьем все рекорды, мы драфтуемся каждый год. У нас большое количество драфтованной молодежи. Более того, мы уже в этом драфте последнем завоевали рекордное второе место в мировом рейтинге. То есть это серьезное достижение. Что касается, в принципе, развития хоккея, то наши сборные юношеские, молодежные сегодня наполнены игроками из всех областей, чего раньше не было. Большая конкуренция сегодня в попадании в национальную сборную. Развитие нашей молодежи не может не радовать. Это в том числе мы видим на переполненной «Минск-Арене», где наши молодые белорусские хоккеисты успешно проявляют себя рядом с сильными, мощными легионерами. Как объяснить проверку на нейтральность на Паралимпиаде – мнение сенатора