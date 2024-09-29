О перспективах белорусских хоккеистов и несправедливости на Олимпиаде – поговорили с Дмитрием Басковым

В гостях программы «Сенат» Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию.
В гостях программы «Сенат» Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию.
Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Каждая работа дает определенный опыт. А Совет Республики – это такое место сосредоточения жизненного и профессионального опыта, который не всегда получишь в академических и управленческих школах. Члена Совета Республики избирают не за красивые слова, а именно за тот богатый опыт, в дань уважения и признания того богатого опыта и высокого уровня экспертизы, благодаря которому, собственно, члены Совета Республики и объединяются в команды, и могут дать компетентную оценку тем или иным законопроектам. Что касается лично меня, то я получаю огромное удовольствие, находясь в команде таких опытных людей и имею возможность быстрее адаптироваться и ориентироваться в различных вопросах государственной повестки и социальной сферы. Как правило, я думаю, что никто из сенаторов не анализирует для себя лично, потому что всегда фокус внимания направлен на граждан и на общество в целом. А люди – это и есть основа любого государства.
Дмитрий Басков:
Ну, я уже не раз рассказывал, что ко мне обращаются люди по различного рода вопросам. В основном, конечно, это вопросы социальной сферы, и тут, наверное, очень сложно выделить какое-то из них направление отдельное, потому что буквально по всем вопросам социальной сферы приходят люди. Чаще всего это вопросы нашего законодательства в рамках их непосредственной проблемы. Люди приходят с разными вопросами, даже с простыми личными вопросами, в которые всегда стараешься погрузиться и по возможности решить. И поэтому иногда получается так, что мы прямо на месте, вместе с людьми, буквально одним звонком можем решить эту проблему. Это становится большой радостью для человека, он уходит удовлетворенным.
Подробности в интервью.
Дмитрий Басков:
Есть такое понятие, как социально ориентированное государство, потому что это государство создает огромные возможности для людей заниматься не только профессиональным, но и любительским спортом. Если мы вспомним последние 30 лет, то, наверное, каждый год можно зафиксировать открытие каких-либо объектов спортивной инфраструктуры. Это могут быть и ледовые дворцы, и футбольные площадки, и легкоатлетические манежи, и воркауты, и велосипедные дорожки. Это также подкрепляется и на законодательном уровне.
Дмитрий Басков:
Я могу сказать, что мы сейчас пришли к тому времени, когда те инвестиции в спортивную инфраструктуру начинают давать свои плоды. Поколение детей, хоккеистов, выросших в начале 2000-х, как раз тот период, когда активно мы строили ледовые площадки, сегодня показывает нам очень серьезный результат. Да, может, у нас нет возможности пока проявить себя на международной арене в рамках чемпионата мира по понятным причинам, но мы сегодня можем показать и количественный, и качественный уровень нашей молодежи на драфте НХЛ. То есть такого в истории никогда не было. Мы бьем все рекорды, мы драфтуемся каждый год. У нас большое количество драфтованной молодежи. Более того, мы уже в этом драфте последнем завоевали рекордное второе место в мировом рейтинге. То есть это серьезное достижение. Что касается, в принципе, развития хоккея, то наши сборные юношеские, молодежные сегодня наполнены игроками из всех областей, чего раньше не было. Большая конкуренция сегодня в попадании в национальную сборную. Развитие нашей молодежи не может не радовать. Это в том числе мы видим на переполненной «Минск-Арене», где наши молодые белорусские хоккеисты успешно проявляют себя рядом с сильными, мощными легионерами.
Виолетта Шаблинская, СТВ:
Наши паралимпийцы рассказывали, что с них требовали деньги с каждого человека по 650 евро за проверку на нейтральность. Объяснимо ли это с точки зрения здравого смысла?
Дмитрий Басков:
Объяснить это с точки зрения здравого смысла просто невозможно, потому что в этом нет никакого здравого смысла. Каждый спортсмен должен попадать на Олимпийские и на Паралимпийские игры только за счет своего трудолюбия, за счет своего выступления, за счет своего результата. Все мы понимаем, что эти требования приходят не от спортивных организаций, а от тех политиков и чиновников, которые в глобальном смысле ими управляют. Ну и вообще, что такое проверка на нейтральность? Это, по сути, спортсмен должен сразу признать себя непатриотом своей страны. Я думаю, что это в большей степени исключительно сделано для того, чтобы какие-то западные издания очень ярко и пестро заявили о том, что спортсмен не признает политику своего государства.