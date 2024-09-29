Лунный календарь на начало октября

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем в программе «Плюс-минус» на СТВ.
Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем в программе «Плюс-минус» на СТВ.
29 сентября. Убывающая Луна в знаке Девы. Это благоприятное время для посадки озимого чеснока и лука и пересадки ягодных кустов, таких как смородина и крыжовник. Успейте внести минеральные и органические удобрения и подготовить клумбы и хвойные деревья к зиме. Советуем также уделить особое внимание хвойным деревьям перед наступлением морозов.
30 сентября. Убывающая Луна в знаке Весов. Этот день подходит для посадки декоративных растений и цветов, пересадки комнатных растений, легкого разрыхления почвы и удаления сорняков. И разумеется, наступил идеальный момент, чтобы заняться планированием работ на октябрь.
1, 2 и 3 октября. Период Новолуния. Напоминаем, что в это время все растения становятся крайне уязвимыми, поэтому беспокоить их в эти 3 дня не рекомендовано. А вот уборка приусадебного участка – точно лишней не будет.
4 октября. Возвращаемся к работам! Луна продолжает свое путешествие в знаке Весов. Зодиакальный круг выделяет его как покровителя цветочных культур. Поэтому цветоводам мы советуем заняться посадкой и пересадкой многолетних и клубнeлукoвичныx цветов. Например, первоцветов и лилий. Посадкой декоративных кустарников, роз и клематисов. Укоренением черенков. B саду это благоприятный день для посадки плодовых деревьев и кустарников. Прикалывания побегов для укоренения. А также проведения подзимних поливок, подкормок, обрезок и формирования кроны.
5 октября. Растущая Луна в плодородном знаке Скорпиона. B огороде и теплице это благоприятный день для посадки озимого чеснока и лука. Важно провести пересадку в теплицу цветной капусты для последующего доращивания. Организуйте качественный полив, рыхление почвы и подкормку. Посвятите день посадке любых цветов, особенно тех, которые имеют шипы и колючки. B саду можно вновь приступить к посадке плодовых деревьев: абрикоса, вишни, груши, персика, сливы, черешни и яблони. А также ягодных кустарников, например, малины, ежевики, винограда и клубники.