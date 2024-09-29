Лунный календарь на начало октября

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем в программе «Плюс-минус» на СТВ.

29 сентября. Убывающая Луна в знаке Девы. Это благоприятное время для посадки озимого чеснока и лука и пересадки ягодных кустов, таких как смородина и крыжовник. Успейте внести минеральные и органические удобрения и подготовить клумбы и хвойные деревья к зиме. Советуем также уделить особое внимание хвойным деревьям перед наступлением морозов.

30 сентября. Убывающая Луна в знаке Весов. Этот день подходит для посадки декоративных растений и цветов, пересадки комнатных растений, легкого разрыхления почвы и удаления сорняков. И разумеется, наступил идеальный момент, чтобы заняться планированием работ на октябрь.

1, 2 и 3 октября. Период Новолуния. Напоминаем, что в это время все растения становятся крайне уязвимыми, поэтому беспокоить их в эти 3 дня не рекомендовано. А вот уборка приусадебного участка – точно лишней не будет.