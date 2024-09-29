В Минске прошла выставка достижений машиностроения

По достоинству оценить труды белорусских машиностроителей 29 сентября можно на Октябрьской площади Минска. В центре города представлена широкая линейка продукции отечественных заводов. На территории площадью около 8 тысяч квадратных метров микроэлектронику, грузовики, тракторы, легковые машины, электротранспорт, трансформаторы и многое другое презентовали 30 предприятий. Тот момент, когда увиденное заставляет испытать гордость за страну. На выставку приходят целыми семьями. Мальчишек экспозиция особенно впечатляет.

Глядя на достижения современного белорусского машиностроения – это все вызывает чувство гордости. Мы гордимся тем, что наша маленькая Беларусь способна на многое.

Пришли посмотреть, интересная выставка. Посмотреть, какие инновации есть. Автобусы, тракторы.