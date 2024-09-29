Прямой эфир

В Минске прошла выставка достижений машиностроения

29 сентября 2024 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По достоинству оценить труды белорусских машиностроителей 29 сентября можно на Октябрьской площади Минска. В центре города представлена широкая линейка продукции отечественных заводов.

На территории площадью около 8 тысяч квадратных метров микроэлектронику, грузовики, тракторы, легковые машины, электротранспорт, трансформаторы и многое другое презентовали 30 предприятий. Тот момент, когда увиденное заставляет испытать гордость за страну. На выставку приходят целыми семьями. Мальчишек экспозиция особенно впечатляет.

В Минске прошла выставка достижений машиностроения-2

Глядя на достижения современного белорусского машиностроения – это все вызывает чувство гордости. Мы гордимся тем, что наша маленькая Беларусь способна на многое. 

В Минске прошла выставка достижений машиностроения-4

Пришли посмотреть, интересная выставка. Посмотреть, какие инновации есть. Автобусы, тракторы. 

В Минске прошла выставка достижений машиностроения-6

Сегодня выходной, решили приехать, посмотреть. Малышу очень нравятся тракторы. 

Отметим, в Беларуси насчитывается 249 крупных и средних предприятий машиностроения, на которых работают более 190 тысяч человек.

# Выставка # техника

Другие новости рубрики

Все новости
Лунный календарь на начало октября
29 сентября 2024 11:32

Лунный календарь на начало октября

Начало настоящей осени. Народные приметы в октябре
29 сентября 2024 11:29

Начало настоящей осени. Народные приметы в октябре

В Гродненской области вдвое увеличилась заболеваемость клещевым энцефалитом
29 сентября 2024 10:45

В Гродненской области вдвое увеличилась заболеваемость клещевым энцефалитом